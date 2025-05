Книга, яку Еббі читає у фіналі The Last Of Us, має дивовижний зв’язок із «Грою престолів»

Кейтлін Дівер (Еббі) у фіналі другого сезону The Last Of Us / HBO

Другий сезон серіалу The Last Of Us офіційно завершився з релізом сьомого і фінального епізоду, однак приніс чимало цікавих «великодок» і підказок до продовження історії.

У статті присутні спойлери до другого сезону The Last Of Us.

Якщо ви вже подивились сьомий епізод, то знаєте, що у фіналі нам показують Еббі в штаб-квартирі WLF з підписом «Сіетл. День 1» — фактичний натяк на те, що третій сезон розпочнеться тими самим трьома днями в місті, але вже від обличчя персонажки Кейтлін Дівер, а не Еллі та Діни. У момент, коли Еббі викликають до Айзека, вона тримає в руках таємничу книгу під назвою «Злодії міста» Бена Давідоффа — і, як зазначає сайт Screen Rant, це пряме відсилання до співшоураннера «Гри престолів» Девіда Беніоффа, який видав у 2008 році роман «Місто злодіїв» про дорослішання часів Другої світової війни.

Власне поява книги в руках Еббі відображає події відеогри, з єдиним винятком, що там персонажка тримає в руках реальний примірник. Можна припустити, що рішення оновити назву й автора пов’язане зі змінами в часовій шкалі серіалу, де спалах зараження стався ще у 2003, а не 2013 році, тож фактично книга Беніоффа на той час ще не була написана.

Режисер The Last Of Us Брюс Стрейлі в інтерв’ю Games Industry 2012 року розповідав, що «Місто злодіїв» стало одним із головних натхнень для гри — не з погляду оповіді, а як спосіб дослідження того, як розповісти історію таким чином, щоб читачі емоційно занурилися в персонажів та їхні цілі. Книга також досліджує розвиток зв’язку між двома персонажами, коли вони подорожують на небезпечну територію.

Серед іншого «Місто злодіїв» дражнить появу нового другорядного персонажа у The Last Of Us тим, що одного з головних героїв оповіді звуть Лев — в певній частині гри розповідається про дружбу Еббі з однойменним персонажем та його сестрою Ярою, народженими від побожної матері-серафітки.

Власне поява книги Беніоффа — не єдиний зв’язок TLOU з «Грою престолів». Актори Педро Паскаль та Белла Рамзі, задовго до появи в ролях Джоела та Еллі, зіграли в серіалі за книгами Джорджа Мартіна Оберіна Мартелла та Ліану Мормонт. Також Марк Майлод, який зняв шість епізодів «Гри престолів», виступив одним із режисерів «Останніх з нас», а шоуранер TLOU Крейг Мезін допомагав створити чорнову версію епізоду «Зима близько».

Щодо Беніоффа, то він разом з колегою Даніелем Вайсом керував серіалом «Гра престолів» від початку до останнього сезону, і саме їх деякі фани критикують за суперечливий фінал. Наразі дует працює над другим сезоном «Проблеми трьох тіл».

Обидва сезони The Last of Us наразі доступні для одночасного перегляду на стримінгу Max, тоді як в Україні їх легально можна подивитись на Megogo. Раніше HBO надав дані щодо перегляду фіналу другого сезону, який зібрав 3,7 млн глядачів на різних платформах — дебютний епізод, для порівняння, мав 5,3 млн глядачів, але компанія очікує, що сьомий наздожене ці показники пізніше.