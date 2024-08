Перший тизер другого сезону The Last Of Us — сльози Джоела, Джеффрі Райт у ролі Айзека та загадковий персонаж Кетрін О’Хари

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Стримінг Max (HBO) оприлюднив тизер другого сезону серіалу «Останні з нас» / The Last Of Us.

Коротке відео показує Джоела (Педро Паскаль), який, схоже, шкодує про своє рішення, прийняте в першому сезоні, поряд із неназваним персонажем Кетрін О’Хари (подробиці про її героїню ще не розкривали, однак, ймовірно вона гратиме персонажа, якого не показували в відеоіграх).

«Ти зробив їй боляче», — каже О’Хара, швидше за все, маючи на увазі Еллі (Белла Рамзі). «Що ти зробив?»

Також можна побачити Джеффрі Райта, який повторює роль Ісаака з The Last Us Part II, Еббі (Кейтлін Дівер) та Діну (Ізабелла Мерсед).

Точну дату прем’єри другого сезону The Last Of Us ще не оголошували, однак попередньо призначили на 2025 рік.

I saved her. A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

Дебютний сезон шоу, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі» (зрештою серіал отримав 8 трофеїв). Про те, що шоу подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні торік.

Другий сезон серіалу слідуватиме за сюжетною лінією гри The Last of Us Part 2. Раніше HBO оголосила про нову команду режисерів, яка приєдналася до другого сезону «Останніх з нас» — на чолі з Марком Майлодом, який працював над «‎Спадкоємцями» та «‎Грою престолів». Крейг Мезін та Ніл Дракман, як і раніше, шоуранери та виконавчі продюсери шоу.

