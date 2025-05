Зірка The Last of Us підтвердила сюжет третього сезону: «Це історія Еббі»

HBO

Третій сезон серіалу «Останні з нас» / The Last of Us буде зосереджений на персонажці Еббі, яку зіграла Кейтлін Дівер.

У статті присутні спойлери до другого і третього сезонів серіалу «Останні з нас».

Про це повідомила Кетрін О’Хара, у відповідь на питання чи повторить вона роль Ґейл — психотерапевтки з Джексона, яка консультувала Джоела (Педро Паскаль) й одночасно була ображена на нього через вбивство свого зараженого чоловіка Юджина.

«Крейг (шоуранер) сказав, що точно не в наступному сезоні», — відверто заявила О’Хара в коментарі Variety. «Це історія Еббі. Можливо. Але, думаю, вона мала служити історії Джоела й Еллі».

Еббі — це нова ключова героїня серіалу, яка з’являється у другому сезоні як солдатка WLF, що шукає помсти за смерть свого батька. Персонажку зіграла Кейтлін Дівер, яка, як і Белла Рамзі (Еллі) стикнулася з потоком критики за невідповідність образу з гри. Щобільше, акторці довелось наймати додаткову охорону на знімання, через те, що фани серйозно сприйняли дії самої Еббі з гри. Раніше Дівер розповіла, що знімала ключову сцену із вбивством Джоела, за кілька днів після похорон своєї матері.

Персонажку Дівер показали на початку другого сезону, і відтоді вона у кадрі не з’являлась. Решта епізодів зосереджена на Еллі та Діні та їх пригодах в Сіетлі, за винятком шостого, який пропонує оповідь через флешбеки історії стосунків Джоела та Еллі протягом 5 років після заселення в Джексоні — епізод, який просували, як наближений за драмою до історії Білла та Френка.

Заява про те, що Еббі отримає цілий сезон не здивує глядачів, знайомих The Last of Us Part II. Вже на той час рішення надати власну історію вбивці Джоела викликало суперечки. Водночас невідомо як таке розділення вплине на формат телешоу, зважаючи на відсторонення Еллі від основної оповіді на певний час. Хоча рішення й виглядає оригінально, а у фіналі обидва сезони зрештою об’єднаються.

Серіал The Last of Us, заснований на серії постапокаліптичних ігор Naughty Dog, офіційно подовжили на третій сезон ще до виходу другого (хоча дата виходу ще не оголошена). Раніше шоуранери Крейг Мезін і Ніл Дракманн натякали, що подальша історія глибше дослідить конфлікт між WLF (Вашингтонським визвольним фронтом) та Шрамами, а також покаже Короля щурів в закинутій лікарні. Четвертий не підтверджений офіційно, однак Мезін говорив, що завершити історію третім «не має можливості».

Наразі другий сезон «Останніх з нас» транслюється на HBO та Max (з офіційною українською озвучкою на Megogo) — сьомий та фінальний епізод стартує цієї неділі.