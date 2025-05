Творці «Останніх з нас» розтягнуть сюжет The Last of Us Part II ще на два сезони — третій буде довшим, але не фінальним

HBO

Серіал «Останні з нас» / The Last of Us подовжили на третій сезон ще до виходу другого, однак і він не стане фінальним.

У статті присутні спойлери до другого сезону серіалу «Останні з нас».

За словами шоуранера Крейга Мезіна, є «пристойний шанс», що третій сезон буде довшим за попередника, однак завершити на ньому оповідь «не має можливості». Фактично, ці слова можна вважати переданонсом четвертого і фінального сезону.

«Думаю, що є непогана ймовірність того, що 3-й сезон буде довшим за 2-й , просто тому, що манера цієї розповіді та можливості, які вона нам надає, дещо відрізняються. Річ у тім, що смерть Джоела настільки вражаюча. Це така наративна ядерна бомба, що важко від неї відійти. Ми не можемо зробити перерву та стати вбік. Але, звичайно, немає можливості завершити цю розповідь у третьому сезоні. Сподіваємося, ми заробимо достатньо грошей, щоб повернутися та завершити це в четвертому турі. Це найімовірніший результат», — підсумовує Мезін в інтерв’ю Collider.

Серіал «Останні з нас» — це екранізація постапокаліптичних ігор серії The Last of Us від Naughty Dog. Перший сезон, що стартував у 2023 році, оповідав про контрабандиста Джоела (Педро Паскаль), якому доручено провести підлітку з імунітетом Еллі (Рамзі) через регіони США, спустошені пандемією паразитичного грибка. Дія другого відбувається через п’ять років із залученням ключових персонажів The Last of Us Part 2: зокрема Еббі (Кейтлін Дівер), яка налаштована помститись Джоелу за вбивство батька-лікаря; Діну (Ізабела Мерсед), що виступає новим любовним інтересом Еллі; Айзека (роль якого на телебаченні дублює Джеффрі Райт) та ін.

Перший сезон отримав визнання від критиків та глядачів, які визначили його як одну з найкращих екранізацій відеоігор на сьогодні, та зібрав аж 8 премій «Еммі» з 24 номінацій. З другим ситуація дещо складніша: профільні видання поставили сезону пристойні 95% (критика звучала лише за обірваний фінал), тоді як глядацький рейтинг перебуває на рівні катастрофічних 39% — в основному з невдоволеними коментарями щодо касту Еббі та Еллі, оскільки акторки нібито мають суттєві фізичні відмінності від персонажів з ігор. Дівер, яку взяли на роль без кастингу, довелось навіть найняти додаткову охорону на знімання, тоді як Рамзі видалилась із соцмереж через навалу хейту.

Наразі другий сезон «Останніх з нас» транслюється на HBO та Max (з офіційною українською озвучкою на Megogo) — сьомий та фінальний епізод стартує цієї неділі. В попередньому шоуранери повернули в серіал Паскаля, показавши пропущену історію стосунків Джоела та Еллі протягом 5 років після заселення в Джексоні — епізод, який просували, як наближений за драмою до історії Білла та Френка.