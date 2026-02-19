tradfi
Фінальну кат-сцену The Witcher затвердили без сценаристів, головний — вважає її "помилковою”

Головний дизайнер сюжету оригінальної гри The Witcher 1 вважає “помилкою” фінальну кат-сцену, яку затвердили без участі команди сценаристів.


Після повного проходження Артур Ганшинець записав серію летсплеїв. Його коментар стосується фіналу, де Ґеральт отримує нагороду від короля Фольтеста, а потім відбувається замах на вбивство. У кульмінації виявляється, що нападник теж відьмак. Сцена виглядає як явний натяк на продовження історія і змушує думати, що студія планує конкретний напрямок. Але, за словами Ганшинця, команда сценаристів цього не планувала.

“Але коли ми вже закінчували роботу над грою, хтось вирішив — рада директорів чи [співзасновник CD Projekt Міхал Кіцінський] — що потрібен анімований фінальний ролик. А сценарій для нього створили без реальної участі команди, яка займалася сюжетом. Тож ми особливо не звернули на це уваги. І думаю, це була помилка”, — каже головний дизайнер.

На його думку, ця сцена фактично створила напрям для The Witcher 2. Вона підвела історію до теми політичних інтриг і вбивств королів, через що сиквел став значно політичним і зовсім із різними сюжетними гілками. Це залишило менше простору для знайомства із самим Ґеральтом, його минулим та особистими історіями.

“Стало очевидно, що наступна гра повинна буде продовжити цю історію та розповісти історію про відьмаків, які з якоїсь причини вбивають королів”, — пояснив він.

Спочатку фінал The Witcher 1 планувався більш відкритим. В останньому кадрі Ґеральт мав йти в невідомому напрямку, щоб його майбутнє було невизначеним, а для команди сценаристів більше творчої волі. Але додана сцена з замахом змінила тон історії і прямо підготувала ґрунт для продовження.

Головний дизайнер пішов із CD Projekt після передпродакшену The Witcher 2 і вважає, що лише у The Witcher 3 команда змогла реалізувати потенціал персонажа і його світу. При цьому він визнає, що успіх другого “Відьмака” важко заперечити: станом на січень 2026 року продано понад 15 млн копій.

На тлі майбутнього рімейку першої гри з’являється питання, чи змінять фінал. Сам Ганшинець сподівається, що рімейк “буде справді хорошою грою”, але припускає, що студії доведеться зберегти сцену з Фольтестом, щоб не розірвати зв’язок із The Witcher 2. Окремо CDPR анонсувала, що планує випустити нову трилогію протягом шести років після старту першої гри.

Джерело: PC Gamer, The Gamer

