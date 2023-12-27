Фото: майбутній загадковий процесорний роз’єм Intel

Інсайдер @Yuuki_Ans опублікував фото сокета, імовірно призначеного для процесорів Intel. Процесорний роз’єм називається LGA4710 і може бути призначений для процесорів спеціального призначення від Intel або кастомних систем на чипі.

На опублікованих зображеннях зображено деталі під назвою LGA4710-2 та LGA-4677 LGA-4710. Виробник — компанія Lotes, найбільший виробник процесорних сокетів та інших роз’ємів.

Сучасні процесори Intel 4-го покоління Xeon Scalable ‘Sapphire Rapids’ використовують LGA4677, як і процесори 5-го покоління Xeon Scalable ‘Emerald Rapids, передає Tom’s Hardware. Тим часом процесори 6-го покоління Xeon Scalable ‘Granite Rapids’ використовуватимуть роз’єм LGA7529, як і їх 144-ядерні «колеги» Sierra Forest, призначені для хмарних дата-центрів. Тому поки незрозуміло, для чого призначено сокет LGA4710.

Як правило, нові сокети створюються для нових процесорів з іншими вимогами до потужності та підключення. Таким чином, LGA4710 може просто забезпечити вищу теплову потужність або підтримку різних можливостей підключення, як новіша версія PCIe або CXL.