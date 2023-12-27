Новини Пристрої 27.12.2023 о 11:28 comment views icon

Фото: майбутній загадковий процесорний роз’єм Intel

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Фото: майбутній загадковий процесорний роз’єм Intel

Інсайдер @Yuuki_Ans опублікував фото сокета, імовірно призначеного для процесорів Intel. Процесорний роз’єм називається LGA4710 і може бути призначений для процесорів спеціального призначення від Intel або кастомних систем на чипі.

На опублікованих зображеннях зображено деталі під назвою LGA4710-2 та LGA-4677 LGA-4710. Виробник — компанія Lotes, найбільший виробник процесорних сокетів та інших роз’ємів.

Сучасні процесори Intel 4-го покоління Xeon Scalable ‘Sapphire Rapids’ використовують LGA4677, як і процесори 5-го покоління Xeon Scalable ‘Emerald Rapids, передає Tom’s Hardware. Тим часом процесори 6-го покоління Xeon Scalable ‘Granite Rapids’ використовуватимуть роз’єм LGA7529, як і їх 144-ядерні «колеги» Sierra Forest, призначені для хмарних дата-центрів. Тому поки незрозуміло, для чого призначено сокет LGA4710.

Фото: майбутній загадковий процесорний роз'єм Intel

Як правило, нові сокети створюються для нових процесорів з іншими вимогами до потужності та підключення. Таким чином, LGA4710 може просто забезпечити вищу теплову потужність або підтримку різних можливостей підключення, як новіша версія PCIe або CXL.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати