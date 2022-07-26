Франція передасть українським медикам 10 тисяч сучасних ноутбуків — техніка уже в дорозі

За сприяння МОЗ та Мінцифри українські медики отримають 10 тисяч новітніх ноутбуків. Техніка закуплена французьким Міністерством економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету на прохання української влади, повідомляє МОЗ.

Сучасні функціональні пристрої уже в дорозі та вже скоро допомагатимуть лікарям у щоденній роботі. Ноутбуки розподілені на комунальні заклади охорони здоров’я усіх регіонів, пропорційно до необхідних потреб, а також додатково на заклади національного рівня та відомчі заклади, що перебувають у координації Міноборони та МВС.

«Ще до початку війни ми сформували для себе важливу ціль — надати доступ лікарням до усіх новітніх технологій та можливості впевнено користуватися ними. Зробити так, щоб у кожного лікаря був власний персональний комп’ютер, швидкісний інтернет та ще більше можливостей для надання якісних і доступних медичних послуг. Це також і про депаперизацію медичної сфери та про нові цифрові інструменти. Як допомога на цьому шляху — 10 тисяч ноутбуків від французького уряду», — зазначає заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Забезпечення медичних закладів якісним інтернетом та комп’ютером — важлива частина плану з цифровізації медичної сфери, підкреслюють в Мінцифри. Сучасна техніка в поєднанні з відповідним програмним забезпечення зробить щоденну роботу лікарів ефективнішою, а також полегшить взаємодію із пацієнтами в онлайн-режимі. Очікується, що це дасть можливість значно зекономити час клієнтів на отримання медичних послуг та зробить їх доступнішими для громадян.

Раніше Google в межах однієї з гуманітарних ініціатив пообіцяла передати 43 000 ноутбуків Chromebook для українських викладачів.