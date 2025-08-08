banner
Гаджетами на iOS тепер можна керувати подумки

Маргарита Юзяк

Гаджетами на iOS тепер можна керувати подумки
Демонстрація як керувати iPad подумки / Apple & Synchron

Apple разом зі стартапом Synchron показала, як можна керувати гаджетами iOS без рук, голосу чи погляду — лише силою думки.

Це перший публічний приклад роботи системи “мозок-комп’ютер” (BCI) на iPadOS 26. Хоча розробці Synchron наразі поки далеко до Neuralink Ілона Маска, компанії вже розповідали про учасника Марка Джексона (має діагноз бічний аміотрофічний склероз). Саме він показав, як завдяки “мозку-комп’ютеру” відкриває застосунки, пише повідомлення та керуває iPad — не торкаючись екрана взагалі.

Стартап Synchron стверджує, що Марк першим у світі повністю керував iPad думками через новий Apple-протокол BCI HID. Система працює так, що мозкові сигнали перетворюються на команди для пристрою, ніби ти торкаєшся екрана пальцем або говориш голосом. Сигнали через iOS ще здатні ніби “бачити” екран і передавати інформацію назад у мозок або в інтерфейс, щоб краще зрозуміти, чого хоче користувач.

Сигнали з мозку передаються через імплант Stentrode, встановлений просто в кровоносну судину біля моторної кори. Операція — мінімально інвазивна: імплант вводять через яремну вену на шиї. Сигнали зчитуються й надсилаються до iPad через бездротовий передавач і обробляються системою Switch Control.

Нова система працює вже в iOS 26, iPadOS 26 та інших оновленнях. Поки що вона обмежено поширена серед користувачів, але Apple вже тестує її в реальних умовах. За даними Synchron, імплант отримали десятеро людей у США та Австралії — всі вони беруть участь у випробуваннях, схвалених FDA.

На відміну від підходу Neuralink, який потребує відкритої операції на мозку, варіант від Synchron значно безпечніший і простіший. Хоча поки що Neuralink більш поширений: імплантовано рекордні 4096 електродів. Окрім них, є третій конкурент: Гейб Ньюелл, який хоче випустити Steam Deck в голові. Проте безпечність операції робить Synchron реальним кандидатом на швидше поширення серед людей. Але не без нюансів: Apple публічно ще не презентувала технологію.

Джерело: 9to5mac

