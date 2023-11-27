Гайда випробовувати Motion Brush — нову нейромережу Runway, що «‎оживляє» відомі меми

Інструмент перетворює будь-яке статичне зображення на анімацію.

Runway — компанія, яка стоїть за розробкою генератора зображень Stable Diffusion у співпраці з Stability AI, випустила новий інструмент Motion Brush, що дозволяє анімувати будь-яке статичне зображення або його окремі фрагменти.

Користувачі швидко знайшли застосування нейромережам — та анімували відомі статичні меми, ось кілька прикладів із соцмереж:

Bringing to life some favorite memes with @runwayml pic.twitter.com/BfLeHvadc8 — AI Optimist (@AI__Optimist) November 24, 2023

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Аби використати інструмент Motion Brush потрібно зареєструватись на сайті — через електронну пошту або використавши єдиний вхід від Apple або Google. Далі вас спрямують на сторінку проєкту, де треба натиснути опцію «click start with image» і обрати файл зі свого комп’ютера (або згенерувати зображення просто на сайті за допомогою текстового опису).

Далі натисніть кнопку Motion Brush і за допомогою пензля обрати фрагмент, який плануєте анімувати. Водночас аби видалити водяний знак, потрібно оформити платну передплату.

Тим часом Stability AI випустила власну модель Stable Video Diffusion, яка, ймовірно, і лягла в основу інструменту Runway. Хоча в описі до анонсу компанія зазначає, що модель у тестах проявила себе «‎краще за відповідні моделі Runway і Pika Labs». На відміну від Motion Brush, Stable Video Diffusion на цей час доступна лише для дослідницьких цілей, а не для реальних або комерційних застосувань. Потенційні користувачі можуть зареєструватися, щоб потрапити в список очікування для доступу.

Схоже, компанії через внутрішні конфлікти випускають один і той самий продукт під різними назвами. Раніше Stability AI фінансувала розробку технології Runway, що лежить в основі Stable Diffusion, але після запуску генератора зображень ані словом не обмовилась про стартап, присвоївши собі усі заслуги. Так само зараз німецький стартап не згадує модель Stable Video Diffusion в анонсі до свого Motion Brush, хоча інструменти, схоже, працюють ідентично.