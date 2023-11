Гайда випробовувати Motion Brush — нову нейромережу Runway, що «‎оживляє» відомі меми

Інструмент перетворює будь-яке статичне зображення на анімацію.

Runway — компанія, яка стоїть за розробкою генератора зображень Stable Diffusion у співпраці з Stability AI, випустила новий інструмент Motion Brush, що дозволяє анімувати будь-яке статичне зображення або його окремі фрагменти.

Користувачі швидко знайшли застосування нейромережам — та анімували відомі статичні меми, ось кілька прикладів із соцмереж:

Bringing to life some favorite memes with @runwayml

Thought about getting in on this meme animating thing

But that's none of my business.#AI #runwayml

— Christopher Fryant (@cfryant) November 25, 2023