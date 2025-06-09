Новини Пристрої 09.06.2025 о 10:47 comment views icon

Galaxy S25 Ultra врятував життя українського солдата — Samsung відремонтує смартфон безплатно

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Андрій Русанов

Автор сайту

Якби не Galaxy S25 Ultra, уламок міг би спричинити смертельне поранення. Хоча йдеться про ремонт, Samsung, може надати новий смартфон, адже ураження здається важким.

На щастя, шрапнель потрапила у верхню частину апарата, де розташовані камери та плати. Якби уламок влучив у батарею, це б завдало навіть більшої шкоди, адже майже напевно стався б вибух. Про випадок розповів користувач Reddit Dapper_Chance8742, котрий оприлюднив фотографію смартфона та слова солдата.

«Я — військовослужбовець. Під час обстрілу великий уламок влучив прямо в мій Samsung Galaxy S25 Ultra. Він пробив екран, але застряг у міцному титановому корпусі й не потрапив у моє тіло», — пише постраждалий.

Фото та оригінальний відгук вдалося знайти на сторінці Samsung. Якихось підтверджень інциденту в інших джерелах а також його деталей, схоже, немає. У відповіді компанія подякувала військовому та анонсувала спілкування щодо відновлення апарату:

«Дякуємо Вам та Вашим побратимам за службу. Щодо ситуації з пошкодженим смартфоном, будь ласка, очікуйте на додатковий зворотний зв’язок поштою, на email, котрий Ви залишали разом із відгуком».

Galaxy S25 Ultra врятував життя українського солдата — Samsung відремонтує смартфон безкоштовно

Ймовірно, захисту від важкого поранення дійсно сприяв титан у корпусі Galaxy S25 Ultra та скло Gorilla Glass спереду та позаду смартфона, як зазначає Wccftech. Втім, гаджети здатні врятувати власника не тільки міцністю свого корпусу, але й завдяки своїм функціям, як годинник Apple Watch, про який писав ITC.ua у 2019 році.

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