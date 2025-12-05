Оновлено: Netflix придбав Warner Bros. за $72 млрд

Пропозиція Netflix стала переможною у торгах за Warner Bros. — стримінг розпочав ексклюзивні перемовини. Фото: HBO, Depositphotos

Netflix придбав студії та стрімінговий сервіс Warner Bros за $72 млрд.

Оновлено о 15:15, 5 грудня: Netflix та Warner Bros. досягли угоди про придбання: компанію оцінили у $27,75 за акцію та $72 млрд в капіталі ($82,7 млрд з урахуванням боргу). Очікується, що угоду закриють після виділення підрозділу Discovery Global в окрему публічну компанію, заплановане на третій квартал 2026 року.

Придбання поширюється на саму студію, стримінгові канали, а також деякі ігрові підрозділи. Warner Bros. володіє такими інтелектуальними франшизами, як “Гаррі Поттер”, “Гра престолів” та DC Universe. Їй також належать розробники відеоігор, такі як NetherRealm Studios з Mortal Kombat, Rocksteady, творець Batman: Arkham, Avalanche з Hogwarts Legacy та ігрова студія Lego TT Games.

Згідно з Bloomberg, пропонується плата в розмірі $5 млрд за розірвання угоди у випадку, якщо регулятори її не схвалять. Серед інших претендентів були Paramount та Comcast.

Після публікації новини щодо статусу торгів, сотні діячів з галузі кіно надіслали відкритого листа до Конгресу з попередженням про “економічну та інституційну кризу” в Голлівуді у випадку, якщо Netflix таки поглине WB. Цікаво, що лист був не підписаним, група називала себе “занепокоєними продюсерами фільмів” — свою анонімність вони пояснили тим, що бояться помсти з боку стримінгу, зважаючи на його величезну владу як покупця, так і дистриб’ютора.

Згідно з Variety, поточна пропозиція Netflix передбачає короткий двотижневий кінотеатральний показ з подальшим переходом на стримінг. Утім студії та прокатники побоюються, що компанія не виконає своїх обіцянок. Історично стримінг йшов у кінотеатри лише для окремих релізів і короткочасно, та й тому, щоб отримати шанс на нагороди. Тим часом конкурентний Paramount обіцяв зберегти Warner Bros. як окремий бізнес, який випускатиме щонайменше 14 фільмів для кінотеатрів на рік.

Заснована майже три десятиліття тому як компанія з прокату DVD, яка надсилала диски клієнтам поштою, Netflix завершила 2024 рік з доходом у розмірі $39 млрд. Її ринкова вартість становить приблизно $437 млрд. Warner Bros., заснована в 1920-х роках, мала обсяг продажів понад $39 млрд. Перед закриттям угоди компанія, загальна вартість якого перевищує $60 млрд, завершить заплановане виділення кабельних каналів, включаючи CNN, TBS та TNT.

З покупкою Netflix серед іншого володітиме мережею HBO разом з бібліотекою хітів, на кшталт “Гри престолів” та її спінофів, а також майбутнього серіалу “Гаррі Поттер”. Угода, безумовно, зіткнеться з антимонопольною перевіркою в США та Європі, тож чекаємо на подальший розвиток подій.