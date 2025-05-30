Elden Ring Nightreign обійшла трилогію Dark Souls за онлайном Steam у першу годину — 300 тис. гравців, але змішані відгуки

Elden Ring Nightreign / FromSoftware

Спін-офф Elden Ring Nightreign стартував потужно — за годину після релізу в Steam зафіксували понад 300 000 онлайн-гравців. Хоча у користувачів чимало питань.

Одразу Nightreign вдалося обігнати пікову кількість гравців усіх трьох частин Dark Souls разом узятих — близько 225 000. Платформа Steam Charts зафіксувала 255 867 гравців приблизно через 30 хвилин після запуску — це майже третина від абсолютного піка базової Elden Ring (953 000).

Nightreign має свої козирі — гра орієнтована на мультиплеєр, і це одразу підвищує кількість одночасних сесій. Але при цьому новинка встигла зібрати суперечливі відгуки не тільки від преси. 67% із понад 8000 рецензій у Steam — позитивні, але частина гравців явно не в захваті. Особливо тих, хто очікував від спін-оффу більшого соло-досвіду.

Nightreign відчувається як зовсім інша гра, а не класичний Elden Ring. Замість розміреного проходження — жорстке PvE на трьох, без чату, без кооперативу в дуеті й без можливості нормально координуватись з випадковими союзниками. Ключова претензія — відсутність режиму гри вдвох, бо система вимагає трьох гравців. Розробники FromSoftware визнавали, що вони забули реалізувати дуо-режим.

У відгуках згадують труднощі з чергою на гру соло, складність координації без голосового зв’язку і відсутність текстового чату. Хоча не дивно, що на старті були проблеми з чергою. На думку багатьох, Nightreign — гра для компанії, ніж самостійне страждання.

«Помер 2 рази під час навчання, а після 2 гри поспіль не зміг пережити навіть першу ніч. 10/10 — досвід як з Elden Ring», — пишуть у відгуках.

Інші критикують відсутність кросплею, слабку генерацію (рандомізацію), повторюваних босів і баги, які шкодять FPS. Водночас окремі фанати вважають, що повторне використання контенту Elden Ring — це, навпаки, плюс, адже саме це й привабило багатьох фанатів. Тож цей пункт більше особисті вподобання, ніж загальна проблема.

Але є й ті, хто в захваті від Elden Ring Nightreign: дехто порівнює гру з горором на виживання в стилі «помираємо разом, лютуємо разом». Окремі гравці хвалять таймер експедицій на 45 хвилин, який змушує не зволікати.

Тож Nightreign поки що не для всіх, але інтерес попри змішані відгуки присутній. До того ж запуск на консолях ще навіть не стартував у Північній Америці — цілком імовірно, що пік ще попереду. Доповнення важить 30ГБ, а системні вимоги майже не змінилися. Elden Ring Nightreign офіційно вийшло 30 травня на ПК, PS4, PS5, Xbox One і Xbox Series X/S.

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Джерело: Games Radar+