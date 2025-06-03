Критика спрацювала — Elden Ring: Nightreign отримає кооператив на двох до кінця 2025 року

Elden Ring: Nightreign / FromSoftware

FromSoftware вирішила заспокоїти незадоволених гравців — повноцінний кооператив на двох в Elden Ring: Nightreign буде. Але це питання часу.

Розробники планують продовжити надавати підтримку після вдалого релізу Nightreign. У планах студії випустити DLC (кінець 2025-го) і режим для двох гравців. FromSoftware на старті зіштовхнулася з критикою преси та гравців за відсутність дуету. Моддери вже розв’язали ситуацію на ПК, випустивши мод кооперативу на двох, але це не офіційний режим і він не підтримується на консолях.

FromSoftware очевидно почула фідбек, тож анонс нової функції відбувся за кілька днів після релізу Nightreign. Раніше студія визнала, що забула реалізувати дует, оскільки зосередилась на інших двох режимах.

Друга причина найпоширеніших скарг — FromSoftware зробила соло-режим надто складним. Тому Nightreign отримала перший патч, який приносить баланс до проходження. У патчі додали безоплатне автоматичне відродження один раз після смерті на кожному з восьми фінальних босів, а також збільшено кількість рун за експедиції для гравців, які грають наодинці. Ще оновлення містить низку виправлень загальних багів.

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Окрім цього, з червня студія поступово почне випускати покращені версії наявних «Королів ночі» — ймовірно, йдеться про посилені варіації босів Nightlords. Поки що деталей немає.

Тим часом Elden Ring: Nightreign уже розійшлася тиражем понад 3,5 млн копій у світі, з них 2 млн за перший день. Цього вдалося добитися завдяки попереднім замовленням і попереднім замовленням і раннім продажам гри. Elden Ring Nightreign доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S.

Джерело: Games Radar