Новини Ігри 03.06.2025 о 14:43 comment views icon

Критика спрацювала — Elden Ring: Nightreign отримає кооператив на двох до кінця 2025 року

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Критика спрацювала — Elden Ring: Nightreign отримає кооператив на двох до кінця 2025 року
Elden Ring: Nightreign / FromSoftware

FromSoftware вирішила заспокоїти незадоволених гравців — повноцінний кооператив на двох в Elden Ring: Nightreign буде. Але це питання часу.

Розробники планують продовжити надавати підтримку після вдалого релізу Nightreign. У планах студії випустити DLC (кінець 2025-го) і режим для двох гравців. FromSoftware на старті зіштовхнулася з критикою преси та гравців за відсутність дуету. Моддери вже розв’язали ситуацію на ПК, випустивши мод кооперативу на двох, але це не офіційний режим і він не підтримується на консолях.

FromSoftware очевидно почула фідбек, тож анонс нової функції відбувся за кілька днів після релізу Nightreign. Раніше студія визнала, що забула реалізувати дует, оскільки зосередилась на інших двох режимах.

Друга причина найпоширеніших скарг — FromSoftware зробила соло-режим надто складним. Тому Nightreign отримала перший патч, який приносить баланс до проходження. У патчі додали безоплатне автоматичне відродження один раз після смерті на кожному з восьми фінальних босів, а також збільшено кількість рун за експедиції для гравців, які грають наодинці. Ще оновлення містить низку виправлень загальних багів.

Окрім цього, з червня студія поступово почне випускати покращені версії наявних «Королів ночі» — ймовірно, йдеться про посилені варіації босів Nightlords. Поки що деталей немає.

Тим часом Elden Ring: Nightreign уже розійшлася тиражем понад 3,5 млн копій у світі, з них 2 млн за перший день. Цього вдалося добитися завдяки попереднім замовленням і попереднім замовленням і раннім продажам гри. Elden Ring Nightreign доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series X|S.

Офіційно: A24 екранізує Elden Ring з режисером «Ex Machina» та «Анігіляції»

Джерело: Games Radar

Популярні новини

Бос Gearbox: «Справжні фани» Borderlands 4 знайдуть $80 на гру
CD Projekt Red продає трилогію The Witcher зі знижками до 90% — на честь 10-річчя третьої частини
У Steam розпочався фестиваль «Зомбі проти вампірів» — знижки до 90% на DayZ, The Last of Us та ін.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати