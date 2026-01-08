Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360

Depositphotos / Колекція ігор Xbox 360

Геймер витратив близько $20 000 і майже 20 років, щоб зібрати повну північноамериканську бібліотеку ігор для Xbox 360. Він показав полиці з усією колекцією, щоб довести свої слова.

Зазвичай вважається, що для “повного набору” Xbox 360 треба зібрати 1256 ігор. Це без урахування різних варіацій і перевидань. У цього колекціонера цілий кут стіни прикрашають 1353 диски: стандартні релізи плюс альтернативні версії. Там всі NTSC-релізи для Північної Америки.

У дописі на Reddit користувач під ніком uncleseeth написав, що його шлях розпочався на Різдво 2006 року, коли він отримав Xbox 360 і копію GUN. Далі були роки пошуків кожного потрібного релізу, поки в колекції не з’явилася остання відсутня гра — Pro Evolution Soccer 18. За словами автора, останню “цеглинку” подарував син.

“Найцінніша гра — це F1 13, яка коштує близько $250”, — поділився автор в коментарях.

Також серед улюблених серій колекціонер назвав Gears of War і згадав, що свого часу був великим фанатом Project Gotham Racing. У коментарях він пояснив, як розставив ігри: спортивні ігри виніс на верхню полицю, а все інше відсортував за алфавітом. І посередині їх прикрашає гарна неонова підсвітка у формі логотипу Xbox.

Хоча бібліотека вже зібрана, на цьому історія не закінчується. Тепер геймер хоче зіграти в усі ігри. Поки що він отримав 1000 Gamerscore приблизно у 175 тайтлах. В іншому коментарі колекціонер уточнив, що загалом зіграв приблизно у 800 ігор, але повністю пройшов значно менше.

Вартість колекції він оцінив доволі просто: у середньому ігри для Xbox 360 на вторинному ринку коштують близько $15. Це й дає загальну суму на рівні приблизно $20 000. При цьому саму платформу він називає однією з найдешевших для колекціонування і своєю улюбленою консоллю.

