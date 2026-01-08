Новини Ігри 08.01.2026 comment views icon

Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360
Depositphotos / Колекція ігор Xbox 360

Геймер витратив близько $20 000 і майже 20 років, щоб зібрати повну північноамериканську бібліотеку ігор для Xbox 360. Він показав полиці з усією колекцією, щоб довести свої слова.

Зазвичай вважається, що для “повного набору” Xbox 360 треба зібрати 1256 ігор. Це без урахування різних варіацій і перевидань. У цього колекціонера цілий кут стіни прикрашають 1353 диски: стандартні релізи плюс альтернативні версії. Там всі NTSC-релізи для Північної Америки.

У дописі на Reddit користувач під ніком uncleseeth написав, що його шлях розпочався на Різдво 2006 року, коли він отримав Xbox 360 і копію GUN. Далі були роки пошуків кожного потрібного релізу, поки в колекції не з’явилася остання відсутня гра — Pro Evolution Soccer 18. За словами автора, останню “цеглинку” подарував син.

“Найцінніша гра — це F1 13, яка коштує близько $250”, — поділився автор в коментарях.

Також серед улюблених серій колекціонер назвав Gears of War і згадав, що свого часу був великим фанатом Project Gotham Racing. У коментарях він пояснив, як розставив ігри: спортивні ігри виніс на верхню полицю, а все інше відсортував за алфавітом. І посередині їх прикрашає гарна неонова підсвітка у формі логотипу Xbox.

Геймер витратив $20 000 і 20 років, щоб зібрати всю бібліотеку ігор для Xbox 360
“Золота” колекція ігор Xbox 360

Хоча бібліотека вже зібрана, на цьому історія не закінчується. Тепер геймер хоче зіграти в усі ігри. Поки що він отримав 1000 Gamerscore приблизно у 175 тайтлах. В іншому коментарі колекціонер уточнив, що загалом зіграв приблизно у 800 ігор, але повністю пройшов значно менше.

Вартість колекції він оцінив доволі просто: у середньому ігри для Xbox 360 на вторинному ринку коштують близько $15. Це й дає загальну суму на рівні приблизно $20 000. При цьому саму платформу він називає однією з найдешевших для колекціонування і своєю улюбленою консоллю.

Джерело: Dexerto

Популярні новини

arrow left
arrow right
В PS Store стартувала “Чорна П’ятниця” — знижки до 90% на Mass Effect та інші
Spore, Dark Souls та божевілля: гра Strange Seed дозволить створити найдивніших істот та випробувати їх у бою
Розробник інді-горору додав у титри 65 000 випадкових людей — в обмін на лайки до свого допису
Ветеран Fallout повертається до Obsidian та перериває пенсію для розробки нової гри
Відеооператор створив три короткометражки в ARC Raiders з реальними гравцями замість акторів
Геймер знайшов збереження батька з Final Fantasy 4 — працює й через 30 років
Актор Ґеральта з ігор CD Projekt Red порівняв Кавілла і Хемсворта в ролі "серіальних Відьмаків”
Гру Rainbow Six Siege захопили хакери — Ubisoft вимкнула усі сервери
Це майже напевно нова Divinity: таємницю загадкової інсталяції TGA розкривають торгові марки
В GOG додали S.T.A.L.K.E.R. G.A.M.M.A. — тепер мод можна встановити в один клік
Новий трейлер другого сезону “Фолаут” / Fallout: Люсі, Маколей Калкін та громадянська війна
У Steam стартувала “Чорна п’ятниця” зі знижками до -90% — Ghost of Tsushima, DOOM та інші
Краще, ніж в Чорну п'ятницю: PS Store запустив фінальний розпродаж року зі знижками до -90%
Лари Крофт багато не буває: анонсовано нову Tomb Raider Catalyst і рімейк дебютної гри 1996 року
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
Друге пришестя? Фани відновили провальний Concord за допомогою реверс-інжинірингу
Щури, котрі грають в Doom, навчилися стріляти — експеримент відродився через чотири роки
PlayStation 5 продається у кількості 1,3 млн за місяць і не збирається зупинятися, — звіт Sony
Larian анонсувала Divinity: “Найбільша гра в історії, більша за Baldur's Gate 3”
Сценарист та геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 створить квести для Witcher 4
"Фокус — на розробці ігор": CD Projekt RED продала GOG
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати