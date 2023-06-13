Геймплей Dragon’s Dogma 2, перенесення Pragmata та збірка-перевидання Ace Attorney — головні анонси Capcom Showcase 2023

Capcom вже може похвалитися вдалими великими релізами цього року – вийшли Street Fighter 6 та рімейк Resident Evil 4. На презентації компанії йшлося й про відомі ігри – Mega Man, Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter – але основну увагу Capcom сконцентрувала на нових тайтлах.

Курс PR-КОММУНІКАЦІЇ Підвищити імідж компанії, та стати акулою PR? Легко! Вивчити курс

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Похмура, але водночас досить барвиста пригода за мотивами традиційних японських вірувань. У «Шляху богині» гравця чекає безліч жахливих містичних рук та бої на мечах. Гра вийде на Xbox, PS5 та ПК, але дати релізу поки що немає.

Pragmata

Фантастичний бойовик з роботами та на диво спокійною на тлі побоїщ маленькою дівчинкою (котра володіє якоюсь цифровою магією?). Дівчинка кидає аркуш паперу, на якому закреслені дати 2022 та 2023 з позначкою «Дуже шкодуємо» – Capcom переносить реліз ще далі. Гра з’явиться на PS5, Xbox Series X та ПК.

Exoprimal

Фантастика з динозаврами, мечами, пушками та подорожами у часі вийде 14 липня на ПК, PlayStation та Xbox, а з 16 по 18 червня пройде відкритий бета-тест. Трейлер гри з кривавою мішаниною з динозаврів має віковий рейтинг і його не можна просто взяти та вставити на сайт. Exoprimal отримала дорожню карту та бойову перепустку.

Dragon’s Dogma 2

Сиквел Відомої фентезійної гри, випущеної понад 10 років тому, демонструє не те щоб дуже сучасну, але досить приємну графіку. За заявою Capcom, ігровий світ буде вчетверо більшим від першої частини. Трейлер гри не містить дати релізу.

Курс DATA ANALYST Ставайте дата аналітоком з нуля, всього за 4 місяці! Більше про курс

Ghost Trick

Презентація ремастера детективно-містичного квесту Ghost Trick містить докладну розповідь про гру на тлі демонстрації гемплея. Пограти можна і самостійно – доступна демоверсія гри з перенесенням прогресу до фінального релізу, який відбудеться 30 червня.

Колекція Ace Attorney

Збірка детективних ігор у стилі аніме з головами, що говорять, Ace Attorney включає перенесені на сучасні консолі частини з 4 по 6. Оновлені ігри з покращеною графікою чекають шанувальників наступного року.

Джерела: The Verge, IGN