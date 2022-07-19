GM розкрив подробиці про електрокросовер Chevy Blazer EV: запас ходу від 400 до 515 км, ціна від $45 тис. до $66 тис.

Американський автовиробник General Motors офіційно анонсував серійний електрокросовер Chevy Blazer EV, розкривши всі характеристики та подробиці серійної моделі. Вперше модель показали на виставці CES 2022 як невеликий тизер, а на ринок новинку виведуть вже навесні 2023 року.

Отже, Chevy Blazer EV на фірмовій платформі GM Ultium пропонуватиметься у чотирьох варіантах: 1LT ($44,995), 2LT ($47,595), RS ($51,995) та SS ($65,995). Залежно від конфігурації власникам буде доступний монопривід або повний привід, а запас ходу становитиме від 400 до 515 км.

Потужність найдорожчої версії Chevy Blazer EV SS становитиме 557 к.с. при крутному моменті 878 Нм. Електрокросовер отримає вбудований перетворювач на 11,5 кВт для зарядки мережі Level 2 AC, а також зможе заряджатися на швидкісних зарядках постійного струму. В останньому випадку в максимально можливому режимі 190 кВт за 10 хвилин заряду можна отримати 125 км додаткового пробігу.

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Електрокросовер отримає систему автономного управління Super Cruise, пакет ADAS (Reverse Automatic Braking, Advanced Park Assist та ін.). Збирати Chevy Blazer EV будуть на фабриці бренду Рамос Аріспе (Мексика), де в даний момент збирають ДВС-версії моделі. На сайті вже можна залишити попереднє замовлення на новинку, першими на ринок вийдуть версії 2LT і RS (весна-літо 2023 року), далі почнуться продажі SS (кінець 2023 року) та 1LT (початок 2024 року).

Джерело: Electrek