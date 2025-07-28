Голова компанії тизерить Xiaomi 16 Ultra — фотофлагман може вийте раніше, ніж у минулі роки

Лу Вейбінг святкуванні 100 років бренду Leica / Xiaomi

На святкуванні 100 років бренду Leica президент Xiaomi згадав майбутній флагман. За його словами, він встановить новий рівень мобільного фото.

Лу Вейбінг вручив голові наглядової ради Leica пану Кауфману подарунковий набір Xiaomi 15 Ultra Centennial Global Limited Collection. Голова Xiaomi зазначив, що за останні чотири роки Xiaomi та Leica співпрацювали над більш ніж 20 моделями смартфонів і назвав цю співпрацю приємною та плідною. Він каже, що Xiaomi та Leica продовжуватимуть тісне партнерство. Але найцікавішою є наступна цитата.

«Я впевнений, що Xiaomi 16 Ultra сягне нової висоти мобільного знімання, тож слідкуйте за оновленнями».

Тож зрозуміло, що 16 Ultra, як і раніше, концентруватиметься на можливостях фото і відео. Також, вочевидь, він буде створений разом з Leica та нестиме цей бренд на борту. Президент не показав сам апарат, а на урочистій події, як випливає з підписів, його знімали актуальним Xiaomi 15 Ultra.

Коли ж вийде Xiaomi 16 Ultra? Згідно з повідомленням надійного китайського інформатора Digital Chat Station, телефон може з’явитися не навесні, а вже до кінця 2025 року. Зазвичай апарати Ultra виходять після традиційних свят Весняного фестивалю.

За чутками, 16 Ultra використовуватиме Snapdragon 8 Elite 2, як і більшість флагманів Android нового циклу. Очікується також, що телефон отримає плаский дисплей, що є помітною зміною в дизайні порівняно з вигнутим екраном. І це не єдина велика зміна.

Окрім звичайного Ultra, Xiaomi нібито готує дві додаткових моделі: 16S Ultra та 16 Ultra Max. Телефони з’явилися в сертифікації GSMA IMEI з номерами моделей 25128PNA1C та 25128PNA1G відповідно. Згідно з інсайдерськими повідомленнями, 16S Ultra буде оснащений спеціальним чіпом XRING, тоді як 16 Ultra Max може стати моделлю зі ще кращою камерою.

Xiaomi також експериментує з модульною оптичною системою для телефонів. Компанія вперше представила її на концепті Xiaomi 15, який включає сенсор M4/3 з налаштуванням, асферичну групу лінз та діафрагму af/1.4. Ця модульна система дозволяє знімати зображення у форматі RAW без втрат, використовувати оптичну передачу даних зі швидкістю 10 Гбіт/с та величезний 16-бітний динамічний діапазон. Це працюватиме на базі штучного інтелекту, вбудованого в пристрій, завдяки технології AISP (Artificial Intelligence Smart Photography) від Xiaomi.

Джерела: Weibo, Gizmochina