Google «безумовно зіпсувала» генерацію зображень силами Gemini ─ співзасновник компанії Сергій Брін

Співзасновник Google Сергій Брін провів зустріч з підприємцями в AGI House, де розробники тестували модель штучного інтелекту Google Gemini.

Відповідаючи на запитання, Брін обговорив вплив штучного інтелекту на пошук і те, як Google може зберегти свої лідерські позиції на своєму основному ринку, оскільки штучний інтелект продовжує розвиватися. Він також прокоментував помилковий запуск минулого місяця генератора зображень Google, який компанія тимчасово обмежила після того, як користувачі виявили історичні неточності та сумнівні відповіді.

«Ми безумовно зіпсували генерацію зображення», — сказав Брін у суботу. «Я думаю, що це було здебільшого через неретельне тестування. Безумовно, з поважних причин це засмутило багатьох людей».

50-річний Сергій Брін також сказав групі ентузіастів штучного інтелекту, що він повернувся з відставки, «тому що траєкторія ШІ така захоплююча».

Брін був співзасновником Google разом із Ларрі Пейджем у 1998 році. Він залишив посаду президента Alphabet у 2019 році, хоча залишається членом правління та головним акціонером із часткою в компанії вартістю близько $100 млрд. Він повернувся до роботи в компанії, щоб допомогти зміцнити позиції Google на гіперконкурентному ринку ШІ.

Стосовно нещодавніх проблем із Gemini, які призвели до помилкових результатів зображення, Брін сказав, що компанія не зовсім впевнена, чому відповіді мають лівий ухил у політичному сенсі.

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«Ми не до кінця зрозуміли, чому в багатьох випадках він нахиляється вліво», але «це не наш намір», — сказав він.

Компанія нещодавно підвищила точність на 80% у певних внутрішніх тестах, додав Брін. Водночас він погоджується, що ШІ інколи працює не зовсім коректно. За його словами, галюцинації або помилкові відповіді на запит користувача все ще є «великою проблемою».

Джерело: cnbc

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