Google Chrome переносить адресний рядок вниз у версії для iOS – за 2 роки після Safari

Функція доступна в останній версії Chrome TestFlight для iOS.

Тестова версія Google Chrome для iOS відтепер дозволяє розмістити рядок для URL-адреси у нижній частині екрана – за два роки після того, як Apple зробила цю функцію стандартною, починаючи з iOS 15.

Google Chrome for iOS updated with Bottom Omnibox Setting. It was just added to the Testflight version of Chrome for iOS.

Link below with more screenshots and info: pic.twitter.com/W8Lrnc7GrX — Steve Moser (@SteveMoser) August 23, 2023

Є два способи змінити розташування: просто натиснути й утримати панель, та згодом змістити, або перейти в налаштування Chrome.

Нове розташування здається більш зручним, зважаючи на розміри екранів нинішніх смартфонів та те, що кнопка опиняється значно ближче до великого пальця – водночас все покажуть результати тестування (Apple, до прикладу, довелось змістити кнопку завершення виклику в iOS 17 після негативних відгуків).

Чи з’явиться подібна функція для пристроїв Android поки невідомо – у 2017 році Google експериментувала зі способом розміщення URL-адреси внизу в Chrome для Android, але пізніше видалила цю можливість.