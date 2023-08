Google Chrome переносить адресний рядок вниз у версії для iOS – за 2 роки після Safari

Функція доступна в останній версії Chrome TestFlight для iOS.

Тестова версія Google Chrome для iOS відтепер дозволяє розмістити рядок для URL-адреси у нижній частині екрана – за два роки після того, як Apple зробила цю функцію стандартною, починаючи з iOS 15.

Google Chrome for iOS updated with Bottom Omnibox Setting. It was just added to the Testflight version of Chrome for iOS.

