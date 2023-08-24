Новини Софт 24.08.2023 о 09:00

Google Chrome переносить адресний рядок вниз у версії для iOS – за 2 роки після Safari

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Функція доступна в останній версії Chrome TestFlight для iOS.

Тестова версія Google Chrome для iOS відтепер дозволяє розмістити рядок для URL-адреси у нижній частині екрана – за два роки після того, як Apple зробила цю функцію стандартною, починаючи з iOS 15.

Є два способи змінити розташування: просто натиснути й утримати панель, та згодом змістити, або перейти в налаштування Chrome.

Нове розташування здається більш зручним, зважаючи на розміри екранів нинішніх смартфонів та те, що кнопка опиняється значно ближче до великого пальця – водночас все покажуть результати тестування (Apple, до прикладу, довелось змістити кнопку завершення виклику в iOS 17 після негативних відгуків).

Чи з’явиться подібна функція для пристроїв Android поки невідомо – у 2017 році Google експериментувала зі способом розміщення URL-адреси внизу в Chrome для Android, але пізніше видалила цю можливість.

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