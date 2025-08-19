Google Flow створив 100 млн відео та отримав нові можливості

Google Flow згенерував понад 100 мільйонів відео та отримав нові переваги / Google

Google оголосила про оновлення свого інструмента створення фільмів на основі штучного інтелекту — Flow. Пошуковий гігант також повідомив, що з моменту запуску за допомогою Flow уже створено понад 100 млн відео — від особистих історій і короткометражних фільмів у кінематографічному стилі до рекламного контенту.

Цей рубіж інструмент досяг менш ніж за 3 місяці після запуску. Flow представили на цьогорічній конференції Google I/O. Нині він доступний у понад 149 країнах (в тому числі в Україні) для користувачів планів Google AI Pro, AI Ultra та AI Ultra for Business.

Flow працює на базі одразу кількох моделей ШІ Google, зокрема Veo, Imagen та Gemini. Для створення історії користувачі можуть використовувати ШІ-кредити — вони дають змогу генерувати контент у процесі роботи, а також додавати власні матеріали. Іншими словами, кредити виконують роль лічильника та одночасно способу монетизації цього ресурсоємного інструмента.

Спочатку Google надавала 1 000 ШІ-кредитів передплатникам AI Pro та 12 500 кредитів для AI Ultra у межах кожного розрахункового циклу. Тепер компанія підвищила ліміт для AI Ultra до 25 000 кредитів на цикл. Ця зміна почне діяти вже з наступного розрахункового періоду.

Google також зазначила, що це оновлення пошириться на користувачів Workspace протягом найближчих кількох днів. Важливо, що ШІ-кредити відновлюються на початку кожного нового циклу, а невикористані кредити не переносяться далі.

Окрім Flow, ці кредити можна використовувати і в іншому інструменті Google — Whisk. Він здатен створювати контент не тільки на основі текстових підказок, а й із використанням зображень. На жаль, цей інструмент ще недоступний в Україні.

Користувачі без підписки на ШІ-плани Google мають можливість переглядати створені іншими матеріали. Для цього компанія запустила онлайн-портал Flow TV, де публікуються відео та короткометражні фільми, створені у Flow.

Flow є частиною ширших зусиль Google із просування генеративних моделей ШІ в індустрії розваг. Раніше компанія використала Gemini для відтворення фільму 1939 року на екрані площею 14 865 квадратних метрів, запустила програму фінансування ШІ-короткометражок і презентувала нову ініціативу під назвою 100 Zeros.

Джерело: neowin