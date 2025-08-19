Новини ШІ 19.08.2025 comment views icon

Google Flow створив 100 млн відео та отримав нові можливості

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Google Flow створив 100 млн відео та отримав нові можливості
Google Flow згенерував понад 100 мільйонів відео та отримав нові переваги / Google

Google оголосила про оновлення свого інструмента створення фільмів на основі штучного інтелекту — Flow. Пошуковий гігант також повідомив, що з моменту запуску за допомогою Flow уже створено понад 100 млн відео — від особистих історій і короткометражних фільмів у кінематографічному стилі до рекламного контенту.

Цей рубіж інструмент досяг менш ніж за 3 місяці після запуску. Flow представили на цьогорічній конференції Google I/O. Нині він доступний у понад 149 країнах (в тому числі в Україні) для користувачів планів Google AI Pro, AI Ultra та AI Ultra for Business.

Flow працює на базі одразу кількох моделей ШІ Google, зокрема Veo, Imagen та Gemini. Для створення історії користувачі можуть використовувати ШІ-кредити — вони дають змогу генерувати контент у процесі роботи, а також додавати власні матеріали. Іншими словами, кредити виконують роль лічильника та одночасно способу монетизації цього ресурсоємного інструмента.

Спочатку Google надавала 1 000 ШІ-кредитів передплатникам AI Pro та 12 500 кредитів для AI Ultra у межах кожного розрахункового циклу. Тепер компанія підвищила ліміт для AI Ultra до 25 000 кредитів на цикл. Ця зміна почне діяти вже з наступного розрахункового періоду.

Google також зазначила, що це оновлення пошириться на користувачів Workspace протягом найближчих кількох днів. Важливо, що ШІ-кредити відновлюються на початку кожного нового циклу, а невикористані кредити не переносяться далі.

Окрім Flow, ці кредити можна використовувати і в іншому інструменті Google — Whisk. Він здатен створювати контент не тільки на основі текстових підказок, а й із використанням зображень. На жаль, цей інструмент ще недоступний в Україні.

Користувачі без підписки на ШІ-плани Google мають можливість переглядати створені іншими матеріали. Для цього компанія запустила онлайн-портал Flow TV, де публікуються відео та короткометражні фільми, створені у Flow.

Flow є частиною ширших зусиль Google із просування генеративних моделей ШІ в індустрії розваг. Раніше компанія використала Gemini для відтворення фільму 1939 року на екрані площею 14 865 квадратних метрів, запустила програму фінансування ШІ-короткометражок і презентувала нову ініціативу під назвою 100 Zeros.

Джерело: neowin

Популярні новини

arrow left
arrow right
Переможець першого у світі турніру з вайбкодингу розв'язав лише 7,5% задач
Google безоплатно візьме ще 5000 українців на курси ШІ Prompting Essentials та AI Essentials
Будівельники перемагають програмістів: Microsoft розповіла, які професії замінить штучний інтелект
Вайбкодер «без навичок програмування» переміг на IT-хакатоні з допомогою ШІ
ШІ навчився писати шкідливий код, що обходить Microsoft Defender: тривожний сигнал для кібербезпеки
ChatGPT повівся на «трюк із мертвою бабусею» і видав ключі активації Windows 7
Microsoft замінила працівників ШІ і заощадила $500 млн
Gmail під загрозою: російські хакери обходять багатофакторну аутентифікацію, Україну теж згадали
Розробник заплатив $600 за сервіс вайбкодингу, а той проігнорував інструкції і видалив всі робочі дані
Google Pixel 10: проморолики за два тижні до релізу та багато блакитного з лаймом у нових зображеннях
Життя у часи ШІ: літня пара проїхала 300 км Малайзією, щоб побачити споруду, якої не існує
Perplexity пропонує Google продати їй Chrome за $34,5 млрд
ШІ-бот McDonald's ховав базу шукачів роботи під паролем «123456» — її зламали за 30 хвилин
Google Pixel 7 заборонили в Японії — Pixel 8 і 9 наступні
Генератор відео зі звуком Google Veo 3 вже в Україні
Австралійська IT-компанія звільнила 150 працівників заздалегідь записаним відео
Вразливий вайб-кодинг: майже половина коду, написаного ШІ, потенційно небезпечна
Пошук Google AI Mode стає розумнішим — підтримка PDF, зображень та відео на підході
Оновлення «зламало» Chrome на Windows і macOS — браузер зависає або не запускається
Apple переходить на GPT-5 в iOS 26, iPadOS 26 та macOS Tahoe 26
ChatGPT та жодна інша модель не змогли скласти ЗНО з української мови
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати