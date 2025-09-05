Google готує вбивцю XRP Ledger

У березні американська фінансова компанія CME Group заявила, що розпочинає пілотний проєкт токенізації на базі Google Cloud Universal Ledger (GCUL), блокчейну першого рівня (L1), який знаходиться у стадії розробки.

Google Cloud Universal Ledger — універсальний реєстр створений для фінансів, який переносить комерційні банківські гроші в блокчейн та використовує смартконтракти Python. Це схоже на роботу XRP Ledger (XRPL), робота якого підтримується токенами XRP. Компанія Ripple, що стоїть за розробкою XRP Ledger, також сфокусована на великих фінансових компаніях. Так само як XRP Ledger, GCUL оптимізований для полегшення транскордонних платежів між банками та фінансовими установами.

Наприкінці серпня Alphabet підтвердила, що Google Cloud Universal Ledger (GCUL) знаходиться у стадії бета-тестування. Проєкт вже називають майбутнім “вбивцею XRP”, який, ймовірно, запустять на початку 2025 року.

Також GCUL складе конкуренцію нещодавно запущеному блокчейну ARC компанії Circle, що стоїть за стейблкоїном USDC.

Хоча GCUL та XRP Ledger є блокчейнами, між ними існують важливі відмінності. Наприклад, блокчейн Google є приватним блокчейном, тоді як XRP Ledger є публічним. Тобто, будь-хто може використовувати XRP Ledger, але не кожен матиме доступ до блокчейну Google Cloud Universal Ledger (GCUL).

Не виключено, що й майбутньому також з’явиться якийсь Google Coin.

