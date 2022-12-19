Google Lens допоможе розшифрувати рецепти з нерозбірливим почерком лікарів

Google спільно з фармацевтами розробляє модель штучного інтелекту для Google Lens, яка зможе розшифрувати нерозбірливий почерк, зокрема примітки та рецепти, написані лікарями.

Google продемонстрував цю функцію під час своєї щорічної конференції в Індії у понеділок. Користувачам потрібно сфотографувати рецепт, або завантажити його з бібліотеки медіа. Як тільки зображення буде оброблено, програма виявить і виділить ліки, згадані в рецепті.

Подробиці про те, коли з’явиться нова функція, не розкрили, лише зазначили, що «багато ще доведеться зробити, перш ніж ця система буде готова до реального світу».

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Google Lens — це багатоцільовий інструмент розпізнавання об’єктів на основі штучного інтелекту, який можна використовувати для визначення продуктів, видів рослин або тварин, а також перекладу.

Додаток Google Lens вже можна було використовувати для цифрової розшифровки рукописних нотаток, хоча функція все ще дуже залежить від того, наскільки розбірливий почерк. Щоб використовувати функцію, потрібно мати останню версію Google Chrome, а також автономну програму Google Lens на Android або програму Google на iOS (де доступ до Lens можна отримати через кнопку поруч із рядком пошуку). Також потрібно ввійти в один і той же обліковий запис Google на обох пристроях.

Як використовувати: просто наведіть камеру на будь-який рукописний текст, виділіть його на екрані та натисніть “Копіювати”. Потім можна перейти до будь-якого документа Google Docs, натиснути “Редагувати”, а потім “Вставити”