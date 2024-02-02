Google Maps отримає власну модель штучного інтелекту, щоб полегшити пошук потрібних місць

Google вирішила розширити сферу застосування штучного інтелекту та додати його до сервісу Google Maps. Як очікується, це нововведення дозволить користувачам знаходити цікаві місця завдяки використанню великих мовних моделей.

Нова функція відповідатиме на запити про рекомендації ресторанів або магазинів, аналізуючи детальну інформацію Maps про більш ніж 250 млн місць та відгуки понад 300 млн учасників спільноти. Нова функція спочатку буде доступна в США. Поки що не повідомляється, коли вона пошириться на інші країни.

Сама Google описує можливість використання цієї функції наступним чином:

«Припустимо, ви відвідуєте Сан-Франциско і хочете запланувати кілька годин на пошуки унікальних вінтажних знахідок. Просто запитайте у Maps те, що ви шукаєте, наприклад «місця з вінтажною атмосферою в Сан-Франциско». Наші моделі штучного інтелекту будуть аналізувати наявну інформацію Maps про прилеглі підприємства та місця, а також фотографії, оцінки та відгуки спільноти Maps, щоб давати вам рекомендації, що заслуговують на довіру».

Неясно, наскільки це відрізнятиметься від, скажімо, простого пошуку «вінтажний магазин Сан-Франциско» у звичайному рядку пошуку Google Maps.

Спочатку доступ до нової функції генеративного ШІ у Google Maps отримають учасники спільноти Local Guides. Пізніше компанія відкриє доступ всім користувачам.

Джерело: The Verge