Новини Софт 13.12.2023 о 12:41 comment views icon

Google Maps отримує додаткові функції та налаштування для забезпечення конфіденційності

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Вадим Карпусь

Автор новин

Застосунок Google Maps отримує кілька оновлень, які додають нові налаштування, орієнтовані на приватність. Тепер у користувачів буде більше можливостей керування даними про своє місцезнаходження.

Нововведення торкаються роботи невеликої синьої крапки в центрі екрана, яка вказує поточне місцезнаходження мобільного пристрою. Зараз, натиснувши на синю крапку, можна поділитися місцем розташування або вказати місце паркування. З виходом оновлення також відкривається доступ до налаштувань геолокації та історії розташування. Відразу можна бачити, чи ці параметри включені і при необхідності можна в один клік перейти до управління ними. Ця функція вже доступна в останньому оновленні застосунку.

Google Maps отримує додаткові функції та налаштування для забезпечення конфіденційностіGoogle Maps отримує додаткові функції та налаштування для забезпечення конфіденційності

За стандартних налаштувань під час використання Google Maps історія розташування вимкнена. При її увімкненні активність користувача зберігається у хмарі, та її можна переглянути на часовій шкалі застосунку. У найближчому оновленні Google змінить цей підхід ─ відповідні дані за стандартних налаштувань зберігатимуться локально, а не у хмарі. Проте за бажання можна буде створити резервну копію своєї інформації в хмарі. Google також скорочує час за стандартних налаштувань перед автоматичним видаленням історії розташування до 3 місяців замість попередніх 18 місяців. Ці зміни відбудуться наступного року.

Google Maps отримує додаткові функції та налаштування для забезпечення конфіденційностіGoogle Maps отримує додаткові функції та налаштування для забезпечення конфіденційності

Також Google працює над можливістю видалення даних користувача, що належать до певного розташування прямо в Maps. Нині можна видалити розташування зі своєї хроніки ─ просто натиснути кнопку «Видалити» в огляді розташування. Але при використанні Maps для перегляду цього розташування або прокладки маршруту до нього, ці дані все одно будуть існувати в історії програм і вебпошуку Google, якщо вони включені для облікового запису. Тепер Google додає простий спосіб видалення цієї пов’язаної інформації одним махом. Google повідомляє, що ця функція з’явиться «найближчими тижнями».

Джерело: The Verge

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