Google Maps отримує додаткові функції та налаштування для забезпечення конфіденційності

Застосунок Google Maps отримує кілька оновлень, які додають нові налаштування, орієнтовані на приватність. Тепер у користувачів буде більше можливостей керування даними про своє місцезнаходження.

Нововведення торкаються роботи невеликої синьої крапки в центрі екрана, яка вказує поточне місцезнаходження мобільного пристрою. Зараз, натиснувши на синю крапку, можна поділитися місцем розташування або вказати місце паркування. З виходом оновлення також відкривається доступ до налаштувань геолокації та історії розташування. Відразу можна бачити, чи ці параметри включені і при необхідності можна в один клік перейти до управління ними. Ця функція вже доступна в останньому оновленні застосунку.

За стандартних налаштувань під час використання Google Maps історія розташування вимкнена. При її увімкненні активність користувача зберігається у хмарі, та її можна переглянути на часовій шкалі застосунку. У найближчому оновленні Google змінить цей підхід ─ відповідні дані за стандартних налаштувань зберігатимуться локально, а не у хмарі. Проте за бажання можна буде створити резервну копію своєї інформації в хмарі. Google також скорочує час за стандартних налаштувань перед автоматичним видаленням історії розташування до 3 місяців замість попередніх 18 місяців. Ці зміни відбудуться наступного року.

Також Google працює над можливістю видалення даних користувача, що належать до певного розташування прямо в Maps. Нині можна видалити розташування зі своєї хроніки ─ просто натиснути кнопку «Видалити» в огляді розташування. Але при використанні Maps для перегляду цього розташування або прокладки маршруту до нього, ці дані все одно будуть існувати в історії програм і вебпошуку Google, якщо вони включені для облікового запису. Тепер Google додає простий спосіб видалення цієї пов’язаної інформації одним махом. Google повідомляє, що ця функція з’явиться «найближчими тижнями».

Джерело: The Verge