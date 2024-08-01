Google Maps покажуть, який вигляд мала місцевість у 1900-х роках — 18 століття на черзі

Google анонсувала нову функцію Google Maps AR Experience. Вона покаже, якою була місцевість у 1900-х роках. Також AR Experience запропонує інтерактивні картки, які містять більше інформації про історію видатних місць.

Google Maps накладатиме на зображення з камери смартфона вміст альтернативної реальності. Під час пошуку система накладає вміст AR на перегляд вулиць.

«Коли ви шукаєте місце у Google Maps, яке пропонує вміст AR, ви можете досліджувати його прямо з програми. Просто торкніться значка «AR Experience» і підніміть свій пристрій, щоб переглянути його в Об’єктиві на Картах. Якщо ви не на орієнтирі, ви все одно можете бачити вигляд з будь-якої точки світу за допомогою перегляду вулиць».

AR Experience буде доступний лише для місць та споруд, які мають культурне, соціальне або історичне значення. Одним із місць, для яких Google зараз пропонує цю функцію, є Ейфелева вежа в Парижі. Незабаром компанія зможе зробити AR Experience доступним для більшої кількості історичних місць.

Google каже, що пізніше цього літа AR Experience дозволить подорожувати аж у 18 століття. Можна буде побачити собор Паризької богоматері та його околиці станом на 1789 рік, дослідити Бастилію до Французької революції або відвідати легендарний палац Тюїльрі до його знесення.

Щоб скористатися AR Experience, потрібно знайти історичне місце та обрати функцію. Google не повідомляє, коли точно почне розгортати нову функцію та для яких платформ вона буде.

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Джерело: Google

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