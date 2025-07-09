Новини Тиждень ШІ 09.07.2025 о 12:05 comment views icon

Google надала ШІ Gemini повний доступ до програм Android — без згоди користувачів

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Google надала ШІ Gemini повний доступ до програм Android — без згоди користувачів
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Google з новим оновленням дозволяє ШІ-асистенту Gemini отримувати доступ до приватної інформації та застосунків. І вимкнути доступ — ціла епопея, яка не завжди завершується на вашу користь.

Відтак Gemini дозволяється взаємодіяти зі сторонніми програмами на Android — навіть якщо активність у Gemini була вимкнена. Фактично це раніше анонсована заміна Google Assistant на ШІ протягом 2025 року. Тому з 7 липня користувачам дозволили давати голосові команди Gemini на кшталт «Надіслати повідомлення WhatsApp [контакту]», і штучний інтелект виконає цю дію без потреби в окремому дозволі.

Але тепер нюанс: Gemini працює з ґаджетами, повідомленнями, WhatsApp та утилітами прямо з пристрою. Офіційно Google запевняє, що Gemini не читає повідомлення у WhatsApp. Хоча фактично через інтеграцію з Google Assistant або системними утилітами ШІ все-таки може переглядати ваші повідомлення, сповіщення, зображення та відповідати на них.

Ця зміна супроводжувалася електронним листом від Google, який викликав хвилю занепокоєння серед користувачів. Там сказано, що функціональність Gemini активується автоматично, незалежно від попередніх налаштувань. Тобто навіть якщо активність у застосунках вимкнено — деякі дані тимчасово зберігаються протягом 72 годин. І це напружує дедалі більше, якщо враховувати, що Gemini підозрюють у шпигунстві та записі розмов.

Google надала ШІ Gemini повний доступ до програм Android — без згоди користувачів
Скріншот електронного сповіщення, яке Google надіслав користувачам Android з оновленнями щодо нового оновлення Gemini

На фоні плутанини, багато хто пробував вручну вимикати інтеграції за наступними схемами:

  • Щоб повністю відключити доступ Gemini до додатків, потрібно перейти у мобільному додатку Gemini до розділу Профіль > Програми і вимкнути кожен окремо.
  • Для відключення збору активності: Профіль > Активність у додатках Gemini > Вимкнути.

Однак навіть повне відключення не гарантує повного контролю. В деяких випадках Gemini залишається доступним через інші частини системи. Наприклад, на Pixel 7 після видалення користувач все ще міг викликати Gemini жестом з екрана. Причина — Gemini вшитий у саму програму Google. Без неї його не позбутися.

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Щоб повністю видалити Gemini, доведеться застосувати ADB (Android Debug Bridge) через ПК. Інструкція виглядає так:

  • Завантажити Platform Tools з developer.android.com
  • Розпакуй його у знайому теку — наприклад, C:\platform-tools (Windows) або ~/platform-tools (macOS/Linux).
  • Додай цю теку до системної змінної PATH — тоді зможеш викликати з будь-якого місця.
  • Увімкнути налагодження через USB на Android:  На Android зайди в Налаштування > Про телефон > натисни «Номер збірки» 7 разів → відкриються Параметри розробника. Увімкни USB Debugging у Параметрах розробника.
  • Під’єднати пристрій, дозволити доступ
  • У терміналі запустити команду: adb shell pm uninstall –user 0 com.google.android.apps.bard

Але навіть цей метод не завжди працює. У деяких випадках команда показує помилку DELETE_FAILED_INTERNAL_ERROR. Як результат Gemini залишається активним, поки на пристрої є програма Google. Як варіант можна скинути всі оновлення застосунку Google і відключити його — разом із Gemini, але й разом із пошуком Google. Такий варіант досить безпечний, але водночас максимально незручний.

Користувачі Android скаржаться, що Google не надає прозорого способу контролю або видалення цієї інтеграції. Навіть сторінки підтримки суперечать одна одній, а листи не містять чітких інструкцій. На запит журналіста Ars Technica про можливість повного видалення Gemini, Google відповіла слизько. Компанія почала казати про плюси Gemini для виконання щоденних завдань, але конкретної інструкції щодо видалення не надала.

Експерти порівнюють ситуацію з інтеграцією Internet Explorer у Windows у 90-х, коли відсутність способу від’єднати браузер призвела до антимонопольних позовів. Сервіс електронної пошти Tuta, орієнтований на конфіденційність, заявив, що Google «вбудовує Gemini в Android» — і що це може бути лише початком.

Хтось бачить у цій інтеграції зручність, хтось — порушення контролю над даними. Але одна річ очевидна: наразі користувачі Android залишаються без ясної відповіді, як повністю вимкнути Gemini або заборонити йому доступ до сторонніх застосунків.

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Джерело: Neowin

Favbet Tech — українська продуктова компанія, розробник iGaming-рішень. Входить до топ-50 найбільших IT-компаній України за версією DOU.Спеціалізується на високонавантажених системах, хмарній інфраструктурі та штучному інтелекті. У 2025 стала ініціатором створення АІ-комітету Асоціації «ІТ Ukrainе» — першого галузевого об’єднання, що займається питаннями розвитку АІ на рівні бізнесу й держави.

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