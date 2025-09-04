Google випустила Android 16 QPR1 для Pixel: Material 3 Expressive, нові функції та багато виправлень

Google випустила велике оновлення Android 16 QPR1 для пристроїв Pixel. Воно приносить редизайн інтерфейсу Material 3 Expressive і виходить разом з пакетом нових функцій Feature Drop за вересень 2025 року та пакетом безпеки.

Дизайн та нові функції

Головна зміна стосується екрана блокування: тепер дата, день тижня та погода відображаються під великим годинником або праворуч від нього (якщо є сповіщення).

Також оновлено значки статус-бара: Wi-Fi та стільниковий зв’язок помінялися місцями та тепер мають сегментований дизайн.

Меню швидких налаштувань отримало найбільшу перебудову:

тепер плитки можна масштабувати, щоб показувати лише нові значки без текстових підписів;

замість 8 плиток у конфігурації 2×4 тепер максимум — 16 плиток у сітці 4×4;

при першому свайпі вниз можна побачити одразу 8 плиток поряд із сповіщеннями;

при виборі плитки трансформуються з “пігулок” у закруглені прямокутники;

плитки Bluetooth і “Режими” дозволяють тапом по іконці зліва швидко вмикати/вимикати функцію;

сторінка “Редагувати плитки” тепер згрупована за категоріями: Підключення, Утиліти, Дисплей, Конфіденційність, Спеціальні можливості, Системні застосунки, Застосунки користувача. Кнопка “Скинути” розташована внизу списку.

Водночас панель медіа отримала нову кнопку: пауза у вигляді прямокутника, відтворення — у формі пігулки. Теми стали більш яскравими.

Слайдер гучності, як і регулятор яскравості, тепер використовує новий компонент Material 3 із відображенням звукової хвилі, коли відтворюється аудіо.

Панель “Звук і вібрація” у налаштуваннях також оновили, зробивши її більш сучасною та структурованою.

Сповіщення тепер показують реальну іконку застосунку зліва, а не стилізовану. Коли ви змахнули одне сповіщення, інші у списку плавно реагують на рух.

Якщо тапнути на чип у статус-барі для активних дзвінків (через “Телефон” чи Gemini Live), відкриється саме сповіщення, а не застосунок.

Віджет At a Glance у Pixel Launcher зменшили, щоб звільнити місце для ще одного ряду іконок. Варіанти розміру: Small, Medium, Large, XL. Пошуковий рядок внизу тепер розміщений у пігулкоподібному контейнері, а праворуч додали окреме коло для доступу до AI Mode (якщо доступний). Разом з тим використовується нова градієнтна версія логотипу «G». Список застосунків тепер відкривається у вигляді аркуша (sheet), а не на повний екран.

Секція “Шпалери та стиль” отримала повний редизайн і нові можливості:

після вибору шпалери можна застосувати одну з п’яти форм і кольорів;

доступний ефект погоди: Локальний, Туман, Дощ, Сніг або Сонце;

зберігся режим Cinematic з 3D-рухом;

годинник на екрані блокування можна налаштовувати — вибрати круглий чи прямий стиль і змінити товщину;

сповіщення на екрані блокування тепер мають два варіанти: Compact View або повний список;

система динамічних кольорів стала значно яскравішою і застосовується в застосунках.

У меню “Недавні” тепер є пігулка з іконкою та назвою застосунку вгорі зліва, при натисканні відкривається спадне меню.

Застосунок “Налаштування” став зручнішим: усі розділи отримали кольорові іконки, а сторінки — контейнери для групування опцій. Розділ “Звук і вібрація” організували логічніше.

Увесь інтерфейс має товстіші індикатори та нові перемикачі з галочкою або хрестиком у повзунку.

Розгортання Android 16 QPR1

Оновлення Android 16 QPR1 вже доступне для таких пристроїв: Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a.

Воно вже було доступне на Pixel 10, 10 Pro і 10 Pro XL, але ці моделі отримують лише вересневий патч безпеки.

Щоб перевірити наявність OTA-оновлення, потрібно відкрити Налаштування > Система > Оновлення системи й натиснути кнопку “Перевірити оновлення”. Користувачі бета-версії Android 16 QPR1 Beta 3.1 отримають невелике оновлення до фінального релізу.

Android Beta Program продовжить тестування QPR-оновлень і Feature Drops. Щоб отримати стабільну версію, користувачам Android 16 QPR1 Beta 3+ потрібно спершу вийти з програми. OTA-перехід на стабільну збірку не видаляє дані.

Виправлення для Pixel

Google виправила 24 помилки на Pixel у багатьох сферах: Аудіо, Акумулятор і заряджання, Біометрія, Bluetooth, Камера, Дисплей і графіка, Framework, Kernel, Система, Телефонія, Інтерфейс користувача.

Загалом у вересневому патчі усунуто 68 вразливостей (датованих 2025-09-01) та 52 вразливості (датованих 2025-09-05). Дві з них уже могли бути використані в обмежених таргетованих атаках.

Додатково для пристроїв Google випущено 23 виправлення безпеки.

