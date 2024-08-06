Google Pixel 9 — перший погляд на нову програму погоди

Google створює новий, окремий застосунок погоди для майбутніх смартфонів Pixel 9. Він відрізняється ще більшим дотриманням стилю найновішої ОС Android та мінімалізмом.

Минулого року компанія також запустила повний редизайн наявного розділу погоди в застосунку Google, що робить запуск ще однієї програми погоди ще більш несподіваним. Однак Google не вперше діє за принципом «більше програм з тією самою функціональністю».

Нова програма буде частиною наявної Pixel Weather, яка раніше використовувалася лише для надання інформації про погоду у годиннику. Хоча застосунок початково буде доступний лише на Pixel 9 попередньо встановлений), згодом вона потрапить й на інші телефони Pixel.

Сайт Android Authority ексклюзивно отримав робочу версію програми, яка, ймовірно, відрізнятиметься від фінальної. Але застосунок здається закінченим та дозволяє отримати уявлення про новинку.

Мінімалізм програми впадає в очі під час першого ж запуску. Фон є простим градієнтом, який йде від верхньої до нижньої частини екрана, та змінює колір відповідно до погодних умов. Найбільшим елементом є значення поточної температури з піктограмою, яка відображає погодні умови замість символу градуса.

Під температурою знаходяться знайомі картки з інформацією: погодинний та 10-денний прогнози, вологість, схід і захід сонця, вітер, видимість, УФ-індекс та тиск. Цікаво, що картки можна переміщувати, утримуючи їх.

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Натискання на 10-денний прогноз відкриває схожий інтерфейс користувача на основі віджетів, хоча з меншою кількістю елементів і нерегульованими картками.

Екран вибору місцеперебування звично простий, але концентрує трохи більше уваги на поточних погодних умовах та температурі, ніж у старому дизайні.

Недоліком нової програми здається відсутність будь-якої анімації (принаймні у цій неостаточній). Наявна програма погоди має небагато анімацій.

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