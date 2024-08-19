Найдорожчий Google Pixel 9 отримав обмежений Video Boost без 8K та 20x зуму

Смартфони Google Pixel 9 отримали не тільки новий вигляд та апаратне забезпечення, але й нові функції камери. Але найдорожчий з них залишився «обрізаним».

Смартфони Pixel 9 Pro Fold за $1800 не отримають режиму камери, який мають дешевші Pixel 9 Pro та Pro XL. Їхні власники не зможуть скористатися деякими привабливими функціями Video Boost. Це може стати вагомим фактором вибору не на користь нового складаного телефону.

Технологія Video Boost від Google була вперше представлена ​​з випуском Pixel 8 Pro. Більшість її удосконалень базуються на обробці в хмарі за допомогою Google Photos. Те ж саме стосується серії Pixel 9, де Google Photos виконує важливу роботу.

Звичайно, не вся «магія» відбувається в хмарі. Є також деякі вимоги до обладнання смартфона. Якщо порівняти камери, видно, що Pixel 9 Pro Fold відстає від інших пристроїв лінійки. Телефони Pixel 9 та Pixel 9 Pro оснащені основною камерою Octa PD на 50 МП і ультраширокою камерою Quad PD на 48 МП.

Pixel 9 Pro Fold має непогані камери: основну Quad PD на 48 МП, надширококутну та телефото на 10,5 МП Dual PD. Pixel 9 Pro Fold матиме доступ до деяких функцій Video Boost, таких як HDR+ та Night Sight. Але він не зможе збільшити роздільну здатність відео з 4K до 8K або скористатися функцією Super Res Zoom Video (x20 збільшення без втрат).

Якщо потрібний складаний смартфон з непоганими камерами, Google Pixel 9 Pro Fold все ще є непоганим вибором. Проте якщо потрібно все, що можуть запропонувати камери, оптимальними здаються Pixel 9 Pro та Pro XL.

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Джерело: Android Authority

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