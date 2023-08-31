Новини Софт 31.08.2023 о 08:55

Google Пошук почав «блюрити‎» відверті зображення – функція задана, але її можна вимкнути в налаштуваннях

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Катерина Даньшина

Авторка новин

У лютому Google анонсував запуск функції SafeSearch, яка автоматично розмиває відверті зображення в результатах пошуку, а відтепер почав її розгортання по всьому світу.

Функція задана й автоматично ввімкнена для усіх користувачів, однак її можна скасувати в налаштуваннях.

Google Пошук почав «блюрити‎» відверті зображення – функція задана, але її можна вимкнути в налаштуваннях

Оновлення надійшло у межах більшої ініціативи Google, яка, за словами компанії, «допоможе користувачам контролювати свою особисту інформацію, конфіденційність і безпеку в Інтернеті». Раніше пошуковик додав нові можливості до інформаційної панелі «‎Результати про вас», які спрощують надсилання запитів на видалення конфіденційної інформації – як-от номера телефону, адреси чи електронної пошти, а також полегшив доступ до опції «‎батьківського контролю».

Щоб вимкнути безпечний пошук треба натиснути SafeSearch на сторінці результатів та обрати опцію «‎off».

Google Пошук почав «блюрити‎» відверті зображення – функція задана, але її можна вимкнути в налаштуваннях

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