Google Пошук почав «блюрити‎» відверті зображення – функція задана, але її можна вимкнути в налаштуваннях

У лютому Google анонсував запуск функції SafeSearch, яка автоматично розмиває відверті зображення в результатах пошуку, а відтепер почав її розгортання по всьому світу.

Функція задана й автоматично ввімкнена для усіх користувачів, однак її можна скасувати в налаштуваннях.

Оновлення надійшло у межах більшої ініціативи Google, яка, за словами компанії, «допоможе користувачам контролювати свою особисту інформацію, конфіденційність і безпеку в Інтернеті». Раніше пошуковик додав нові можливості до інформаційної панелі «‎Результати про вас», які спрощують надсилання запитів на видалення конфіденційної інформації – як-от номера телефону, адреси чи електронної пошти, а також полегшив доступ до опції «‎батьківського контролю».

Щоб вимкнути безпечний пошук треба натиснути SafeSearch на сторінці результатів та обрати опцію «‎off».