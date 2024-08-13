Google представила Pixel 9 Pro Fold — з Tensor G4, Gemini, великим екраном та ціною $1799

На заході Made by Google 2024 компанія підтвердила зміну схеми назв своїх смартфонів і представила складаний Pixel 9 Pro Fold, якій тепер входить в основну лінійку Pixel.

Частина Pro у назві розповідає про потужне залізо та солідну вартість, а також, ймовірно, натякає на можливу появу у майбутньому дешевших складаних смартфонів Google Pixel. Ціна Pixel 9 Pro Fold дійсно не маленька — він коштує $1799.

Новий Pixel 9 Pro Fold більш подібний до свого основного конкурента, Samsung Galaxy Fold. І це добре, оскільки означає порівняні, а подекуди й кращі характеристики. Найбільшою зміною апаратного забезпечення є перехід від 7,6” екрана (такого ж, як у Galaxy Fold 6) до 8” внутрішнього дисплея. Для порівняння, екран останнього Apple iPad Mini лише на 0,3” більший.

Головний складаний OLED-дисплей має роздільну здатність 2076 x 2152 та щільність пікселів 373 PPI. Його максимальна частота оновлення становить 120 Гц, а яскравість — 2700 ніт. Зовнішній дисплей збільшився з 5,8” до 6,3”. Він ще щільніший, з 422 PPI та роздільною здатністю 1080 x 2424. Менший екран захищений Corning Gorilla Glass Victus 2.

Онлайн-курс "Product Manager PRO" від robot_dreams. Опануйте повний життєвий цикл продукту, щоб розробляти й оптимізувати рішення, які задовольняють користувачів і приносять прибуток. Досвід і фідбек двох лекторів. Детальніше про курс

Телефон також тонший за попередника — 10,2 мм в складеному вигляді та 5,1 мм у відкритому стані. Акумулятор місткістю 4650 мАг, за словами Google, забезпечить понад 24 годин роботи. Ця цифра зростає до 72 годин у режимі екстремального енергозаощадження. Як і решта Pixel 9, складний смартфон працює на основі нового процесора Tensor G4 від Google. Смартфон має 16 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ або 512 ГБ накопичувач.

Задня частина телефону має більш виражену панель камер. Є три об’єктиви: ширококутний на 48 МП, ультраширококутний на 10,5 МП і телефото на 10,8 МП. Останній має 5x оптичне збільшення та 20x цифрове збільшення Super Res Zoom.

Всі Pixel 9 отримали помічник штучного інтелекту Google Gemini, який працює за замовчанням. Телефон постачається з річною підпискою на Google One AI Premium, яка включає Gemini Advanced, Gemini в Gmail та Docs, а також 2 ТБ пам’яті Google Cloud. Телефон має 7 років гарантованих оновлень операційної системи та безпеки та оснащений новими функціями Pixel Drops. Google Pixel 9 Pro Fold буде у відкритому продажу з 4 вересня.

Онлайн-курс "Product Manager PRO" від robot_dreams. Опануйте повний життєвий цикл продукту, щоб розробляти й оптимізувати рішення, які задовольняють користувачів і приносять прибуток. Досвід і фідбек двох лекторів. Детальніше про курс

Джерело: Google, TechCrunch

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.