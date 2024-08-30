Pixel 9 Pro Fold не підтримує «рідного» бездротового зарядного пристрою Google — єдиний в лінійці

Виявляється, Pixel 9 Pro Fold неможливо заряджати з Pixel Stand 2, офіційно. Така ось щільно інтегрована екосистема гаджетів Google.
Бездротова зарядка-підставка анонсована із Pixel 6 і 6 Pro у грудні 2021 року та коштує $79. У коробці також є адаптер живлення USB-C потужністю 30 Вт (PD 3.0 w/PPS) і кабель USB C-to-C довжиною 1,5 м. Pixel Stand 2 забезпечує максимальну потужність бездротового заряджання 23 Вт на Pixel 9 Pro XL, 21 Вт на Pixel 9 Pro та 15 Вт на Pixel 9. З Pixel Stand 2 оригінальний Pixel Fold отримує лише 7,5 Вт, як Pixel 7a та 8a.
У нещодавно оновленому документі служби підтримки Google зазначено: «Pixel 9 Pro Fold не підтримує Pixel Stand, але він підтримує багато інших бездротових зарядних пристроїв».
Компанія пояснює, що зарядна котушка Pixel 9 Pro Fold не є відцентрована ідеально (чому?) порівняно з іншими телефонами Pixel, це може ускладнити бездротове заряджання телефону. Щоб конкретизувати, Google надає схему.
Це обмеження може стати прикрою несподіванкою вже після придбання, оскільки компанія не згадує цей факт у помітному місці на сайті, пакуванні тощо. У специфікаціях Pixel 9 Pro Fold йдеться лише про підтримку «бездротового заряджання (сертифікат Qi)», тоді як решта серії Pixel 9 підтримує «швидке бездротове заряджання (сертифікат Qi)».
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Джерело: 9to5google
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