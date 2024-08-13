Google представила Pixel Studio — генератор зображень в офлайні для смартфонів Pixel 9

Google анонсувала Pixel Studio — новий додаток для створення зображень за допомогою штучного інтелекту, який працюватиме офлайн на смартфонах лінійки Pixel 9.

Pixel Studio використовує текстові запити для генерації зображень. Крім базового створення зображень, додаток пропонує інструменти редагування, які дають змогу змінювати положення об’єктів або видаляти їх із кадру. Залежно від запиту, програма також може запропонувати різні художні стилі, такі як кінематографічний або аніме.

На відміну від багатьох популярних генераторів зображень на основі штучного інтелекту, які вимагають дорогої місячної підписки, Pixel Studio не потребуватиме додаткової оплати після придбання смартфона Pixel 9. Поки що невідомо, чи буде додаток доступний для старіших моделей Pixel.

В основі Pixel Studio лежить власна модель Google — Imagen 3. Ця технологія, подібно до Midjourney та інших генераторів зображень, використовує машинне навчання для перетворення текстових запитів на візуальні образи.

Варто зазначити, що навіть новий процесор Tensor G4 у смартфонах Pixel 9 не може зрівнятися з потужністю спеціалізованого обладнання для штучного інтелекту в хмарі. Тому Pixel Studio, ймовірно, використовує зменшену версію Imagen 3, подібно до того, як Gemini Nano є спрощеною версією більших моделей.

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Для отримання якісніших результатів користувачі все ще можуть використовувати оверлей Gemini на мобільному пристрої та попросити чат-бота згенерувати зображення. Ця функція доступна на всіх пристроях, але вимагає підключення до інтернету.

Google також оголосила про вдосконалення оверлею Gemini, що дає змогу перетягувати згенеровані штучним інтелектом зображення безпосередньо в електронні листи або чати.

Анонс Pixel Studio відбувся незабаром після того, як Apple представила свій власний генератор зображень для iPhone під назвою Image Playground. Очікується, що цей додаток з’явиться разом з іншими функціями Apple Intelligence, які конкуруватимуть із різними аспектами Google Gemini.

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Джерело: Androidauthority