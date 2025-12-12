Google у стилі Disco — так називається новий браузер компанії з Gemini 3 і генерацією вебзастосунків

Браузер Disco створює наочну демонстрацію Сонячної системи / Google

Google створила експериментальний браузер під назвою Disco. Це не альтернатива Chrome, а окремий майданчик для перевірки нових підходів до взаємодії з вебом.

Головна особливість Google Disco — інструмент GenTabs, який створює мінізастосунки “на льоту” та автоматично збирає потрібні сторінки, спираючись на запит користувача. За це відповідають моделі Gemini 3, здатні будувати інтерактивні інтерфейси просто за текстовим описом.

Disco з’явився як хакатон-проєкт команди Chrome і настільки всіх захопив, що Google вирішила винести його в окремий експеримент у Google Labs. Керівниця команди Chrome Паріса Табріз підкреслює: це не універсальний браузер, а інструмент, який дозволяє перейти від звичайних вкладок до персоналізованих мінізастосунків під конкретне завдання.

Як працюють GenTabs

Під час демонстрації представниця команди, Маніні Рой, створила новий “проєкт” у Disco — це окремий робочий простір, де першим кроком з’являється чат. Вона написала, що хоче спланувати подорож до Японії. Замість звичайних результатів пошуку Disco одразу:

відкрив добірку вкладок, пов’язаних із запитом;

запропонував створити інтерактивний планувальник поїздки.

GenTab-планувальник містив календар, мапи, рекомендації щодо міст, підказки про завантаженість туристичних локацій і навіть історичні графіки цвітіння сакури. Натисканням на кнопки Historical Bloom Trends чи Book Nearby Stays користувач одразу оновлює створений застосунок.

Disco працює на Chromium, тому має знайому структуру вкладок і адресний рядок. Чат також може виконувати роль адресного поля: достатньо ввести адресу сайту. Google показала й інші сценарії: створення планувальників харчування та саду, інтерактивних навчальних моделей, наприклад “Допоможи мені дізнатися про Сонячну систему за допомогою інтерактивної 3D-моделі”.

Усі згенеровані елементи прив’язані до вебу, і Disco показує джерела, з яких бере дані. Ідея в тому, щоб користувач не писав жодного рядка коду, а просто описував потрібний інструмент і уточнював його природною мовою.

Навіщо Google це робить

У компанії пояснюють, що сучасний веб — це океан застосунків і інформації, але складні завдання часто змушують людей відкривати десятки вкладок. Disco має спростити цей процес і показати, як браузер майбутнього може адаптуватися до складності користувацьких задач.

“Розмістивши цей експеримент у руках користувачів зараз, ми зможемо швидше навчатися й разом формувати майбутнє перегляду вебу”, — додає Google.

Також компанія натякає, що найцікавіші ідеї з Disco можуть одного дня з’явитися й у Chrome.

Поки що Google Labs відкрила список очікування, а перша версія Disco виходить лише на macOS.

Джерело: The Verge, 9to5google