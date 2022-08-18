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Google відроджує зручне читання RSS та новин сайтів y новій вкладці на бічній панелі Chrome

Google відроджує зручне читання RSS та новин сайтів y новій вкладці на бічній панелі Chrome

Прихована у нещодавньому тестовій збірці браузера Chrome «Стрічка підписки» (Following feed) запалила у багатьох надію на повернення Google Reader – RSS-агрегатор, що припинив роботу у 2013 році. Повторний запуск продукту є малоймовірним, але зручний перегляд новин та підписок може відродитися в іншому вигляді.

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Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Читачі зібрали $180 тис. на винищувач для ЗСУ за 10 днів (потрібно ще $2,5 млн). Вони допомагають збивати російські ракети

Ще в березні Chrome додали бічну панель для перегляду закладок та статей зі списку читання. На вихідних блог Chrome Story помітив новий прапор у Gerrit, нестабільному тестовому збиранні аналога Chrome з відкритим вихідним кодом Chromium. Увімкнення прапора #following-feed-sidepanel (тепер доступного у тестовій збірці Chrome, Canary) додає на бічну панель ще одну опцію: Feed.

Google відроджує зручне читання RSS та новин сайтів y новій вкладці на бічній панелі Chrome

Кевін Тофел з About Chromebooks пише, що базовий код функції «наполегливо передбачає» засіб читання RSS-каналів, заснований конкретною мовою «веб-каналів». З іншого боку, в тому ж розділі коду, що забезпечує взаємодію між браузером та бічною панеллю, зазначається, що це буде «інтерфейс, який контент Discover Feed буде використовувати для зв’язку з браузером».

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Google відроджує зручне читання RSS та новин сайтів y новій вкладці на бічній панелі Chrome

Викладене є не зовсім зрозумілим та виглядає двозначно, але може свідчити про продовження зусиль Google щодо використання відкритого стандарту RSS в екосистемі Google Follow.

Кнопка «Підписатися» була представлена в експерименті Chrome для Android у травні 2021 року. Підписка на сайт дозволяла бачити його останні оновлення на новій вкладці Chrome, аналогічно до перегляду новин в Android-версії браузера. На початку цього року функція з’явилася у настільних версіях Chromium Gerrit, а кнопка «Підписатися» тепер доступна Chrome Canary.

Google відроджує зручне читання RSS та новин сайтів y новій вкладці на бічній панелі Chrome

Минулого тижня Chrome оновив свій посібник для власників сайтів, котрі хочуть, щоб читачі стежили за їхніми сайтами, в якому попросило їх зробити заголовки каналів описовими та створити єдиний канал для читачів замість того, щоб пропонувати кілька розділів.

Вчора, 17 серпня, сайт About Chromebooks поставив питання безпосередньо Адріані Портер Фелт, технічному директору Google у напрямку Chrome та отримав відповідь:

…це RSS плюс додатковий контент, витягнутий з тіла сайтів, які не використовують RSS.

Google відроджує зручне читання RSS та новин сайтів y новій вкладці на бічній панелі Chrome

Тож, схоже, поціновувачам зручного читання RSS залишилося чекати недовго. А може й ні – розмови про тестування RSS у Chrome йдуть уже рік.

Google переизобретает RSS — разработчики тестируют функцию отслеживания публикаций на сайтах в Chrome на Android

Джерела: Ars Technica, About Chromebooks


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