Google видалив з магазину Chrome 32 шкідливі розширення — їх встигли встановити 75 млн разів

Google видалив 32 шкідливі розширення з інтернет-магазину Chrome. У сукупності їх встигли встановити 75 млн разів. Все почалося з виявлення дослідником кібербезпеки підозрілого коду у популярному PDF Toolbox та ще 18 розширеннях, потім Avast виявили інші.

Курс Excel для бізнесу Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз Без сліз? Хочу!

PDF Toolbox дозволяє сайту «serasearchtop[.]com» впроваджувати довільний код JavaScript на всі сторінки, які відвідують користувачі розширення. Код активувався через 24 години після встановлення розширення. Ймовірно, метою зловмисників було впровадження реклами. Серед заражених розширень:

Autoskip for Youtube – 9 млн активних користувачів

Soundboost – 6,9 млн

Crystal Ad block – 6,8 млн

Brisk VPN – 5,6 млн

Clipboard Helper – 3,5 млн

Maxi Refresher – 3,5 млн

Компанія Avast підтвердила наявність шкідливого коду в розширеннях, а також знайшла нові – їх кількість зросла до 32. Кількість завантажень, таким чином, склала 75 млн. Утім, у компанії вважають декларовану кількість установок завищеною.

Avast підтвердили, що кінцева мета розширень – впровадження ПЗ для спаму реклами та збирання інформації про результати пошуку. Google повідомив, що розширення вже видалені з магазину Chrome. Якщо вони встановлені у вас у браузері – видаліть їх. На сайті Avast є повний перелік ID розширень.

Джерело: TechSpot