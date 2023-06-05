Новини Софт 05.06.2023 о 15:59

Google видалив з магазину Chrome 32 шкідливі розширення — їх встигли встановити 75 млн разів

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Google видалив 32 шкідливі розширення з інтернет-магазину Chrome. У сукупності їх встигли встановити 75 млн разів. Все почалося з виявлення дослідником кібербезпеки підозрілого коду у популярному PDF Toolbox та ще 18 розширеннях, потім Avast виявили інші.

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PDF Toolbox дозволяє сайту «serasearchtop[.]com» впроваджувати довільний код JavaScript на всі сторінки, які відвідують користувачі розширення. Код активувався через 24 години після встановлення розширення. Ймовірно, метою зловмисників було впровадження реклами. Серед заражених розширень:

  • Autoskip for Youtube – 9 млн активних користувачів
  • Soundboost – 6,9 млн
  • Crystal Ad block – 6,8 млн
  • Brisk VPN – 5,6 млн
  • Clipboard Helper – 3,5 млн
  • Maxi Refresher – 3,5 млн

Google Chrome

Компанія Avast підтвердила наявність шкідливого коду в розширеннях, а також знайшла нові – їх кількість зросла до 32. Кількість завантажень, таким чином, склала 75 млн. Утім, у компанії вважають декларовану кількість установок завищеною.

Avast підтвердили, що кінцева мета розширень – впровадження ПЗ для спаму реклами та збирання інформації про результати пошуку. Google повідомив, що розширення вже видалені з магазину Chrome. Якщо вони встановлені у вас у браузері – видаліть їх. На сайті Avast є повний перелік ID розширень.

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Джерело: TechSpot


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