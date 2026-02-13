Google вимагає від працівників, невдоволених ШІ, добровільного звільнення

Depositphotos

Google пропонує компенсаційний пакет та звільнення окремим співробітникам бізнес-підрозділу, невдоволеним стрімким розвитком штучного інтелекту.





За інформацією Business Insider, рішення торкнеться окремих команд Глобальної бізнес організації (GBO) Google в США. У розповсюдженій у вівторок, 10 лютого, службовій записці головний комерційний директор компанії Філіп Шиндлер повідомив співробітникам, що для деяких посад передбачена програма добровільного звільнення, також відома як викуп акцій.

У записці також зазначається, що на початок року Google перебуває у сильній позиції завдяки роботі співробітників у 2025 році. Однак ситуація залишається високодинамічною та конкурентною. Шиндлер наголосив, що кожен співробітник GBO має бути повністю відданий місії компанії, особливо з урахуванням пріоритету штучному інтелекту. За його словами, співробітники мають бути повністю залучені та готові і самі використовувати ШІ для досягнення ще більших результатів.

Однак фіндиректор визнав, що далеко не всіх влаштує взятий компанією робочий темп. Тим, кому не подобається нинішнє робоче навантаження або хто хоче піти, Google пропонує звільнитись добровільно зі збереженням вихідної допомоги. Програма поширюється на окремі посади у GBO в США, включно зі співробітниками у командах з розробки рішень, продажах, корпоративного розвитку та деяких інших галузях. Водночас не всі працівники бізнес-підрозділу матимуть право на участь у цій програмі.





Шиндлер підкреслив, що великі відділи продажів в США та інші посади з безпосередньої взаємодії з клієнтами не будуть включені до програми. Топменеджер Google пояснив, що причина полягає в мінімізації незручностей для клієнтів.

Це не вперше, коли Google пропонує подібне добровільне звільнення своїм працівникам. Аналогічні програми працювали й в інших підрозділах. У червні деяким співробітникам у США було запропоновано викупи акцій у рамках посилення політики повернення до офісу. У жовтні співробітникам YouTube також було запропоновано викупи акцій у рамках реорганізації.

Ми писали, що минулого року одразу кілька підрозділів корпорації Google попередили працівників, що працюють віддалено, про те, що їх можуть звільнити, якщо вони не з’являтимуться в найближчому офісі щонайменше 3 рази на тиждень. Водночас Google платить зарплату ШІ-інженерам ще рік після звільнення — щоб вони не йшли до конкурентів.

