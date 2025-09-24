Google запустив "бюджетний" тариф AI Plus в Україні: доступ до Gemini 2.5 Pro та Veo 3 Fast від 115 грн/міс.

Google AI Plus

Google запустив “бюджетний” тариф Google AI Plus в 40 країнах, і в Україні зокрема, з доступом до провідних інструментів ШІ.

Тариф Google AI Plus включає:

Доступ до Gemini 2.5 Pro з “вищими лімітами”;

Доступ до моделі створення та редагування зображень Nano Banana з “вищими лімітами;

Доступ до моделі відеогенерації Veo 3 Fast та створення фільмів Whisk з “вищими лімітами”;

Вбудовану Gemini в Gmail, Документи, Таблиці та інші додатки;

Вищі ліміти в NotebookLM;

200 ГБ пам’яті для Фото, Диска та Gmail.

Розділити усі це переваги можна із рідними чи друзями, але з обмеженням до 5 осіб.

В Україні вартість Google AI Plus стартує від 114,99 грн на місяць протягом перших пів року використання, далі — 224,99 грн. Серед доступних і дорожчих альтернатив: Google AI Pro за 0 грн за перший місяць використання і 909, 99 грн далі; а також Google AI Ultra за 5 699,99 грн/міс. у перші три місяці використання і шалені 11 399,99 грн далі (тут найвищі ліміти і преміумфункції).



Окрім України, тариф доступний в таких країнах, як Індонезія, Ангола, Бангладеш, Бенін, Болівія, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кот-д’Івуар, Єгипет, Сальвадор, Гана, Гаїті, Гондурас, Кенія, Киргизстан, Лаос, Малі, Мексика, Молдова, Марокко, Мозамбік, Непал, Нікарагуа, Нігерія, Пакистан, Папуа-Нова Гвінея, Філіппіни, Руанда, Сенегал, Таджикистан, Танзанія, Того, Туніс, Уганда, Узбекистан, В’єтнам, Ємен, Замбія та Зімбабве.

Джерело: Google