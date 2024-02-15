Goose ─ Google запустила внутрішню модель штучного інтелекту для допомоги розробникам

Оскільки Google впроваджує штучний інтелект у кожен свій продукт, вона також звертається до ШІ, щоб підвищити ефективність власного бізнесу.

Компанія запустила велику мовну модель під назвою Goose, призначену лише для співробітників. Відповідно до внутрішніх документів, вона призначена для допомоги у створенні нових продуктів. Документи описують Goose як «нащадка Gemini». При цьому Goose «навчається на основі 25 років інженерної експертизи в Google».

«Він може відповідати на запитання щодо технологій Google, писати код за допомогою внутрішніх стеків технологій і підтримує нові можливості, такі як редагування коду на основі підказок природною мовою», — йдеться у внутрішньому підсумку щодо Goose.

В одному внутрішньому документі зазначається, що Goose є частиною плану «привнести ШІ на кожен етап процесу розробки продукту». Наразі Goose доступний для використання принаймні деяким співробітникам. Планується, що цей інструмент «стане першою великою мовною моделлю загального призначення, схваленою для внутрішнього написання коду в Google».

Goose стала результатом спільних зусиль Google Brain, DeepMind та команд внутрішньої інфраструктури Google.

Внутрішнє використання штучного інтелекту може стати ключовим фактором у новій системі підвищення ефективності Google, яка призвела до скорочення керівництвом тисяч робочих місць за останні 13 місяців і ряду реорганізацій команди. Фінансовий директор Google Рут Порат натякнула на подібні ініціативи під час нещодавньої фінансової телеконференції, повідомивши аналітикам, що Google працює над «уповільненням зростання витрат» за допомогою різноманітних тактик, включаючи «впорядкування операцій в Alphabet за допомогою штучного інтелекту».

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Джерело: businessinsider

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