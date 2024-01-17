Google звільняє ще «сотні» людей з рекламного відділу — їх замінить штучний інтелект

Схоже, одні співробітники Google розвивають ШІ, щоб можна було звільнити інших.

Чутки про скорочення рекламного відділу пошукового гіганта поширились у грудні, і нині це дійсно сталося. За даними Business Insider Google звільняє «сотні співробітників» — в основному з команди «Large Customer Sales» (LCS), яка обслуговує найбільших рекламних клієнтів.

Схоже, їхні обов’язки відтепер доручать штучному інтелекту. Компанія активно розвиває Google Ads і наповнює безліччю генеративних функцій ШІ: є чатбот, що допомагає людям орієнтуватися у великому виборі рекламних продуктів; а також система, яка може самостійно створювати рекламні ресурси, як-от зображення та текст, на основі бюджету та цілей, визначених покупцем реклами.

За даними Ars Technica, генеративна рекламна система Google — частина продукту під назвою «Performance Max», який працює шляхом автономного реміксування та налаштування ваших оголошень, використовуючи рейтинг кліків як систему миттєвого відгуку. По суті, людську роботу зі створення артресурсів, текстів чи макету, штучний інтелект може робити за секунди.

Торік у січні Alphabet оголосила про плани зі скорочення 12 000 робочих місць по всьому світу, що еквівалентно 6% глобальної робочої сили компанії. У червні Google звільнила співробітників картографічного додатка Waze, оскільки об’єднала рекламну систему програми з технологією Google Ads. Зрештою кілька тижнів тому компанія анонсувала скорочення близько тисячі людей з апаратних підрозділів, Google Assistant і AR.