‎Гра триває: «‎Пила 11» вийде у кінотеатрах вже за 9 місяців — у вересні 2024-го

Lionsgate анонсувала продовження довгострокової горор-франшизи, яке дебютує рівно за рік після прем’єри попередньої частини «Пила Х».

Студія опублікувала в Instagram зображення з римськими цифрами, що вказують на дату випуску та підписом «‎Гра триває. 27.09.2024», вказуючи на дату випуску фільму.

Попередня частина франшизи вийшла в кінотеатрах всього 2,5 місяці тому, але така швидкість не є новим досягненням для франшизи. Після дебюту першої «‎Пили» продовження з’явилось у кінотеатрах через 364 дні, і фактично кожна наступна частина виходила за рік після попередниці (аж до сьомої частини «Пила 3D», після чого тривала семирічна перерва перед відродженням «Пила 8» у 2017 році).

«Пила X» продемонструвала високі касові збори, зібравши $53 млн у Північній Америці та $107 млн у всьому світі — із бюджетом у $13 млн.

Lionsgate ще не надала жодних коментарів про сюжет та акторський склад. У десятій «Пилі» зірка франшизи Тобін Белл, який вперше з’явився серії у 2004 році, повернувся до ролі Джона Крамера й образу майстра тортур «Пили‎». Сюжет фільму розгортається між першою і другою частиною серії, де Крамер, хворий на рак мозку, намагається провчити медичних шахраїв.

Шоні Сміт також повернулася у ролі Аманди Янг, а режисером виступив Кевін Ґройтерт, який починав у «‎Пилі» як редактор, перші ніж перейшов до керування шостою і сьомою частиною.

«Існує версія, яка починається одразу з того місця, де зупиняється попередня частина, але про це ще рано говорити», — казав Ґройтерт в інтерв’ю всього три тижні тому.

З планами вийти в кінотеатри за дев’ять місяців, мабуть, вже не так і рано.