Гра Vampire Survivors безкоштовно вийшла на iOS та Android

Попри те, що гра Vampire Survivors отримала лише одну номінацію на The Game Awards, на думку авторів ресурсу Engadget, вона є справжнім претендентом на звання гри року. Вона з’явилась у ранньому доступі Steam рік тому, а нещодавно вийшла на Xbox. А тепер відбувся досить несподіваний реліз Vampire Survivors на iOS та Android.

На відміну від багатьох клонів, що з’явилися в Apple App Store і Google Play Store протягом року, це оригінальний проєкт від розробника Poncle. Мало того, мобільні версії безплатні, тоді як ціна Vampire Survivors в Steam складає $5. Зважаючи на час появи, можна припустити, що анонс мобільної версії планувалося зробити в рамках The Game Awards. Можливо, скоро з’являться новини про версії для PlayStation та Nintendo Switch.

Vampire Survivors – це рольова гра, в якій належить керувати одним із кількох персонажів, що відрізняються початковою зброєю. Основне завдання полягає у виживанні та знищенні хвиль ворогів — кажанів, скелетів, мумій та інших монстрів. При знищенні ворогів часто з них випадають самоцвіти, які збільшують рівень персонажа. З досягненням нового рівня гравцеві надається вибір покращень, наприклад додаткова зброя та підвищена живучість. Також на картах можна збирати монети, за які відкриваються нові персонажі та покращуються їх основні характеристики у магазині. Гра закінчується, коли здоров’я персонажа знижується до нуля. Раунд вважається успішним, якщо гравець протримався 30 хвилин.

Додамо, на 15 грудня заплановано вихід доповнення до Legacy of Moonspell. На платформах Steam та Xbox його ціна складе $2. Не виключено, що воно також з’явиться на iOS та Android.

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Джерело: Engadget