DOU та Employer Branding Community опублікували дослідження та склали список із 69 найбільших і найпомітніших ІТ-компаній (окрім GameDev), де найбільше прагнуть працювати українські ІТ-спеціалісти. Загалом в опитуванні взяло участь 4739 айтівців і 532 людини, які шукають першу роботу в ІТ.

Найбільш привабливими на їхню думку є тріо: Grammarly, SoftServe та MacPaw. До десятки також потрапили GlobalLogic, Ajax Systems, Intellias, EPAM, N-iX, Ciklum та Uklon.

У виборі оферу передусім зважають на зарплату та атмосферу в команді. Для фахівців важлива не лише репутація компанії. Розглядаючи офер, 81% айтівців очікують, що їм запропонують гарну зарплату.

Крім зарплати, більшість айтівців звертають увагу на атмосферу в компанії та змогу обирати формат роботи (віддалено або в офісі).