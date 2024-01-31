Новини IT-бізнес 31.01.2024 о 11:56 comment views icon

Grammarly, SoftServe та MacPaw: в які відчизняні компанії прагнуть потрапити українські IT-вці, — дослідження DOU

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Юрій Орос

Автор новин

DOU та Employer Branding Community опублікували дослідження та склали список із 69 найбільших і найпомітніших ІТ-компаній (окрім GameDev), де найбільше прагнуть працювати українські ІТ-спеціалісти. Загалом в опитуванні взяло участь 4739 айтівців і 532 людини, які шукають першу роботу в ІТ.

Найбільш привабливими на їхню думку є тріо: Grammarly, SoftServe та MacPaw. До десятки також потрапили GlobalLogic, Ajax Systems, Intellias, EPAM, N-iX, Ciklum та Uklon.

Grammarly, SoftServe та MacPaw: в які відчизняні компанії прагнуть потрапити українські IT-вці, — дослідження DOU

У виборі оферу передусім зважають на зарплату та атмосферу в команді. Для фахівців важлива не лише репутація компанії. Розглядаючи офер, 81% айтівців очікують, що їм запропонують гарну зарплату.

Крім зарплати, більшість айтівців звертають увагу на атмосферу в компанії та змогу обирати формат роботи (віддалено або в офісі).

Grammarly, SoftServe та MacPaw: в які відчизняні компанії прагнуть потрапити українські IT-вці, — дослідження DOU

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