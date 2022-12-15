Grand Theft Auto V на консолях отримала відбиття з трасуванням променів – але ви не побачите їх у дзеркалах бічного огляду, сидячи за кермом

Grand Theft Auto V отримала відбиття на основі трасування променів на консолях PS5 та Xbox Series X/S. Новий патч, який був виявлений Eurogamer, привносить оновлення графіки у режим 30 кадрів в секунду, додаючи реалістичні деталі машинам, персонажам, вікнам та практично будь-яким глянсовим поверхням.

Тепер, якщо ви підійдете до вікна, то побачите відбиття вашого персонажа. У калюжах та водоймах можна побачити найближчі об’єкти. Як і в Cyberpunk 2077, трасування променів робить світ гри більш захоплюючим.

The chrome paint job has RT reflections, it looks awesome! pic.twitter.com/KxHSTvbCXa — Ben (@videotech_) December 13, 2022

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Гравці у Grand Theft Auto V перевірили вплив трасування на ігровий процес. Дзеркала на транспортних засобах використовують нові відбиття, але тільки коли ви не за кермом. Якщо пролетіти на гелікоптері повз хмарочос, то можна побачити його відображення у склі, хромовані автомобілі тепер точно показують відображення.

Вражаючі результати трасування променів на консолях можна спостерігати в Cyberpunk 2077, Watch Dogs: Legion і Spider-Man Remastered, але повноцінне трасування променів, як і раніше, рідкість у консольних іграх..

Fortnite також нещодавно отримала патч до Unreal Engine 5.1 з підтримкою Lumen і Nanite. Lumen це новий динамічний інструмент глобального освітлення від Epic, який працює в режимі реального часу і забезпечує точне освітлення в іграх, Nanite віртуалізує геометрію.