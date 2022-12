Grand Theft Auto V на консолях отримала відбиття з трасуванням променів – але ви не побачите їх у дзеркалах бічного огляду, сидячи за кермом

Grand Theft Auto V отримала відбиття на основі трасування променів на консолях PS5 та Xbox Series X/S. Новий патч, який був виявлений Eurogamer, привносить оновлення графіки у режим 30 кадрів в секунду, додаючи реалістичні деталі машинам, персонажам, вікнам та практично будь-яким глянсовим поверхням.

Тепер, якщо ви підійдете до вікна, то побачите відбиття вашого персонажа. У калюжах та водоймах можна побачити найближчі об’єкти. Як і в Cyberpunk 2077, трасування променів робить світ гри більш захоплюючим.

The chrome paint job has RT reflections, it looks awesome! pic.twitter.com/KxHSTvbCXa

— Ben (@videotech_) December 13, 2022