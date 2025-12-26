Новини Ігри 26.12.2025 comment views icon

Гравець в Arc Raiders з Одеси пропустив івент через російський обстріл, і попросив персональний доступ — його підтримали мільйони людей

Для деяких людей онлайн-ігри, як Arc Raiders, надто важливі, але війна заважає. Геймер і стрімер з Одеси два місяці готувався до Експедиції, але йому завади в блекаут через обстріл.

Щоб було зрозуміло, користувач Reddit SavingsMaterial3105 (ProFessoR__TV у Twitch) практично живе в ARC Raiders. За його словами, він виконує “довгий особистий “марафонський” челендж на стрімах: я відстежую свій загальний час і ставлю його на паузу лише тоді, коли сплю. Зараз у мене відстежено понад 4588 годин (за 6 місяців)”.

Експедиції в Arc Raiders потребують виконання завдань, багато ресурсів та тривалої підготовки. Їхній час обмежений, і якщо пропустити, потрібно готуватися наново. Саме це й сталося, коли в Одесі настав кількаденний блекаут через російську повітряну атаку. Як може засвідчити автор новини, у цей час мешканцям міста було не до ігор, йшлося переважно про задовільнення базових потреб та можливість якимось дивом працювати. Тому подію гравець пропустив.

Коли ж можливість грати відновилася, часове вікно підтвердження вайпу для Експедиції закрилося. Геймер звернувся до розробників з проханням надати йому персональну можливість як виключення. Він наголошує, що просить не подарунку чи порушення правил через недбалість, а одноразового “людського винятку” з причини надзвичайних обставин.

“Тож я запитую з повагою: чи є якась можливість зробити одноразовий особистий вайп / Експедицію для мого облікового запису або ретроактивно застосувати мою згоду? Я повністю зрозумію, якщо це неможливо або якщо є обмеження політики/технічні обмеження, але я мушу спробувати, бо я справді все зробив правильно, окрім того, що не був онлайн протягом тижня, коли в моєму місті не було електроенергії”.

Повідомлення в Reddit, нині закрите для обговорення, зібрало 13 тис. схвалень та понад 900 коментарів. За твердженням Дмитра Шумейко у блозі на DOU, його пост отримав 2,1 млн переглядів. На думку автора, “найважливіше — це була масова підтримка України: багато людей зі США та Європи писали слова підтримки, бажали безпеки та миру”. Як можна зрозуміти, у Embark ще не відреагувала на пост.

Багато гравців у онлайн-ігри надзвичайно втягнуті у них та важко сприймають, коли щось йде не так. На відміну від соло, вкрай небажано пропускати якийсь часові проміжки та події — можна втратити прогрес, багато часу та зусиль, “вилетіти” з кланів/гільдій та просто підвести друзів. Іноді така поведінка близька до залежності, але ж варто пам’ятати, що це лише гра.

