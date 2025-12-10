Звіт: Arc Raiders очолила топ ігрових спільнот "з найбільшою кількістю лайки", різниця з Dota 2 — всього у 18 слів

ARC Raiders / Embark Studios

Гравці Arc Raiders змогли зробити те, чого не вдавалося жодному ком’юніті — лаятися більше за спільноту Dota 2.

На Reddit Arc Raiders очолила список найлайливіших ігрових спільнот, а різниця з Dota 2 склала всього 18 слів. Платформа Streamproject DE протягом двох тижнів відстежувала кількість ненормативної лексики у сабреддитах різних ігор. Дослідники рахували, як часто гравці використовували слова по типу “лайно”, “бл*”, “дупа”, “ідіот”, “дурень” та інші подібні.

“Мета: з’ясувати, в яких ігрових спільнотах найбільше проявляється роздратування в розмовах”, — пояснює Streamproject DE.

У підсумку Arc Raiders набрала 1447 лайливих слів і стала першою. Streamproject додають, що користувачі починають кричати і сваритися ще до запуску рейдів. Деякі настільки вживаються в роль, що сусіди плутають емоційну гру зі вбивством і викликають поліцію. На другому місці опинилася Dota 2, яка не потребує зайвих пояснень про свою аудиторію. Почесну третю “сходинку” очолила Baldur’s Gate 3, а після неї йдуть NBA 2K26 та The Outer Worlds 2. Забавно, що фанати The Sims 4 змогли обійти конкурента Dota 2 — League Of Legends.

Ігрові спільноти, які найбільше лаяться:

Arc Raiders (1447 лайливих слів) Dota 2 (1429) Baldur’s Gate 3 (1421) NBA 2K26 (1404) The Outer Worlds 2 (1398) Cyberpunk 2077 (1396) Hollow Knight: Silksong (1395) World Of Warships (1389) Helldivers 2 (1376) Red Dead Redemption 2 (1375) The Sims 4 (1366) Kingdom Come: Deliverance 2 (1355) League Of Legends (1344) Destiny 2 (1331) Grand Theft Auto 5 (1320) Battlefield 6 (1320) Hades 2 (1318) Ghost of Yotei (1317) Doom: The Dark Ages (1316) No Man’s Sky (1309)

Крім цього, у попередньому звіті Power of Play 2025 згадували, що більшості геймерів понад 40 років. Там же казали про майже рівний гендерний розподіл: 48% жінок та 51% чоловіків. Саме дорослі геймери витрачають більше грошей на відеоігри. А також гравці охоче купують рімейки, ніж на ремастери.

Окрім цифр із поточного дослідження про Arc Raiders, вона не вперше потрапляє у новини. Розробники Embark Studios ділилася статистикою після івенту, де якимось чином 117 гравців змогли вбити себе камінням. Також ITC.ua робило огляд цієї гри, поставивши їй 9/10 зі словами, що Arc Raiders “змусить вас полюбити extraction-шутери”.

Джерело: NME