Новини Кіно 13.12.2023 о 17:04 comment views icon

«Громадянська війна» / Civil War ─ новий фільм про США на межі зникнення від режисера «Ex Machina»

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Вадим Карпусь

Автор новин

«Громадянська війна» / Civil War ─ новий фільм про США на межі зникнення від режисера «Ex Machina»

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Наступний фільм режисера Алекса Гарланда «Громадянська війна» виглядає як гостросюжетна антиутопія. Дія розгортається в найближчому майбутньому в США, які перебувають у стані жорстокої громадянської війни, коли сили з Техасу та Каліфорнії прямують до Білого дому.

«Гражданская война» ─ новый фильм о США на грани исчезновения от режиссера «Из машины»

На каналі А24 вийшов трейлер фільму «Громадянська війна», що розповідає про невелику групу, яка намагається проникнути в добре укріплений Вашингтон, округ Колумбія. У трейлері не так багато подробиць, але є слоган «всі імперії впадуть», що говорить про розвал країни.

У фільмі «Громадянська війна» знімалися Кірстен Данст, Вагнер Моура, Кейлі Спені, Соной Мізуно та Стівен МакКінлі Хендерсон, а також Нік Офферман у ролі президента. Алекс Гарланд відомий за фільмами «28 днів по тому», «Ніколи не відпускай мене», «Ex Machina» та «Анігіляція». У випадку «Громадянської війни» він одночасно є сценаристом та режисером.

Фільм «Громадянська війна» має з’явитися у кінотеатрах 26 квітня 2024 року.

Джерело: The Verge

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