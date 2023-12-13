«Громадянська війна» / Civil War ─ новий фільм про США на межі зникнення від режисера «Ex Machina»

Наступний фільм режисера Алекса Гарланда «Громадянська війна» виглядає як гостросюжетна антиутопія. Дія розгортається в найближчому майбутньому в США, які перебувають у стані жорстокої громадянської війни, коли сили з Техасу та Каліфорнії прямують до Білого дому.

На каналі А24 вийшов трейлер фільму «Громадянська війна», що розповідає про невелику групу, яка намагається проникнути в добре укріплений Вашингтон, округ Колумбія. У трейлері не так багато подробиць, але є слоган «всі імперії впадуть», що говорить про розвал країни.

У фільмі «Громадянська війна» знімалися Кірстен Данст, Вагнер Моура, Кейлі Спені, Соной Мізуно та Стівен МакКінлі Хендерсон, а також Нік Офферман у ролі президента. Алекс Гарланд відомий за фільмами «28 днів по тому», «Ніколи не відпускай мене», «Ex Machina» та «Анігіляція». У випадку «Громадянської війни» він одночасно є сценаристом та режисером.

Фільм «Громадянська війна» має з’явитися у кінотеатрах 26 квітня 2024 року.

Джерело: The Verge