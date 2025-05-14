GSC анонсувала реліз покращеної трилогії S.T.A.L.K.E.R. на 20 травня — разом з підтримкою модів

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone / GSC Game World

Трилогія S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone, яка вийшла на Xbox, нарешті отримала дату релізу 20 травня на ПК, Xbox Series X|S та PS5.

Очікувалося, що дату релізу оголосять незабаром, оскільки раніше трилогія отримала віковий рейтинг для PS5 та Xbox Series. Зазвичай цей крок вважають одним з фінальних перед релізом. І ось рівно за тиждень GSC Game World анонсувала реліз. Покращена трилогія S.T.A.L.K.E.R. була однією з обіцянок GSC у дорожній карті на 2025-й рік.

Версія Enhanced Edition включатиме низку поліпшень для всіх трьох класичних ігор, адаптованих під сучасні консолі. А також буде підтримка геймпада, Steam Deck, Steam Workshop та багато іншого. Зокрема очікується 4K-роздільна здатність і режими на 60 FPS / 120 FPS. Гра отримає покращену продуктивність, візуальні ефекти й декілька режимів якості, щоби підібрати оптимальний варіант для гри.

Що нового в Enhanced Edition

Графіка : нове освітлення, відображення, текстури та шейдери, а також оновлені 4K-катсцени;

: нове освітлення, відображення, текстури та шейдери, а також оновлені 4K-катсцени; Оптимізація для консолей : стабільна робота на новому залізі, вибір між якістю та продуктивністю;

: стабільна робота на новому залізі, вибір між якістю та продуктивністю; Підтримка модів : офіційна інтеграція з Mod.io — як на консолях, так і на ПК;

: офіційна інтеграція з Mod.io — як на консолях, так і на ПК; Для ПК-гравців : сумісність із Steam Deck, підтримка геймпадів Xbox і PlayStation, можливість оновлення без доплат.

: сумісність із Steam Deck, підтримка геймпадів Xbox і PlayStation, можливість оновлення без доплат. Немає російської озвучки: у Steam назва гри перекладена українською, а залишили лише російські субтитри.

Оновлення буде безплатним для всіх, хто вже купив консольну версію трилогії на Xbox One. Аналогічна можливість буде і в користувачів ПК, якщо вони мають у бібліотеці оригінальні частини S.T.A.L.K.E.R.

Системні вимоги S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone

Мінімальні (Low, 1080p 60 FPS):

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Процесор: Intel Core i3-7100 / AMD Ryzen 3 1300X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX960 4GB / AMD Radeon RX 560 4GB

Оперативна пам’ять: 8 ГБ (двоканальна)

Накопичувач: 8 ГБ вільного місця

Операційна система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Високі (High, 1080p 60 FPS):

Процесор: Intel Core i3-8100 / AMD Ryzen 3 1300X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX1050 Ti 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Оперативна пам’ять: 8 ГБ (двоканальна)

Накопичувач: 8 ГБ вільного місця

Операційна система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Рекомендовані (Maximum 1080p, 60 FPS):

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

Оперативна пам’ять: 8 ГБ (двоканальна)

Накопичувач: 8 ГБ вільного місця

Операційна система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Для 1440p (Maximum 1440p, 60 FPS):

Процесор: Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X

Відеокарта: NVIDIA GeForce GTX1070 Ti 8GB / AMD Radeon RX 5600 XT 8GB

Оперативна пам’ять: 8 ГБ (двоканальна)

Накопичувач: 8 ГБ вільного місця

Операційна система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Для 4K (Maximum 2160p, 60 FPS):

Процесор: Intel Core i7-6700K / AMD Ryzen 7 1800X

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16GB

Оперативна пам’ять: 8 ГБ (двоканальна)

Накопичувач: 8 ГБ вільного місця

Операційна система: Windows 10 x64 / Windows 11 x64

Зазначимо, що раніше GSC Game World анонсувала офіційну підтримку модів у 2025 році для S.T.A.L.K.E.R. 2. Студія співпрацюватиме з платформою Mod.io, яка розробляла підтримку модів для цієї трилогії.

Джерело: PureXbox