Трилогія S.T.A.L.K.E.R. отримала віковий рейтинг для PS5 та Xbox Series — некстген-оновлення на підході

Трилогія S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone отримала віковий рейтинг для PS5 та Xbox Series X/S, що натякає на швидкий реліз оновленої версії класичних ігор.

Колекція, що включає «Тінь Чорнобиля», «Чисте небо» і «Поклик Прип’яті», вже була доступна на PS4 і Xbox One. Але тепер готується і для поточного покоління приставок. Уся трилогія отримала 18+ через насильство, тривожні елементи та зображення вживання алкоголю й тютюну.

Ще у квітні GSC Game World підтвердила, що працює над Next-Gen оновленням трилогії — про це йшлося у їхній дорожній карті на другий квартал 2025 року. Розробники обіцяли поліпшення графіки, вищу продуктивність та нові технічні фічі, розраховані на потужності сучасних платформ. Поки що немає точної дати релізу, але появу вікового рейтингу можна вважати ознакою того, що реліз не за горами.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy — це збірка з трьох культових ігор від української студії GSC Game World. Усі вони свого часу стали легендами на ПК, і тепер мають шанс повернутися в життя шанувальників серії, але з технічними апгрейдами на PS5 і Xbox Series.

