GSC назвала дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, передзамовлення відкрито — від 1799 грн

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / GSC Game World

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl нарешті отримала офіційну дату релізу на PS5, а разом з цим анонсовано передзамовлення.

GSC Game World обіцяла портувати S.T.A.L.K.E.R. 2 у другій половині 2025 року після низки чуток. Ще рік тому студія не планувала переносити свій тайтл на платформу Sony, але все-таки вирішила не відмовлятися від додаткових коштів. Зрештою вони оголосили дату релізу — 20 листопада 2025 року. Рівно за рік після виходу на Xbox та ПК.

Фанати можуть обрати одне з трьох видань: базове, делюкс та повне. Стандартне пропонує саму гру за ціною ₴1 799, а от делюкс видання дає додаткове спорядження, другорядне завдання, артбук і саундтрек. Доповнює картину повна версія гри — з сезонною перепусткою, найкращими костюмами та зброєю. Ціна за них ₴2 199 та ₴2 799 відповідно.

А от фізична версія S.T.A.L.K.E.R. 2 для PS5 виявилася неповною — для запуску все одно потрібне інтернет-з’єднання та завантаження контенту. Та і деякі магазини не змогли написати назву гри правильно з першого разу: замість Chornobyl – Chornoby.

За передзамовлення будуть бонуси для власників PlayStation: унікальна зброя “Ветеран”, костюм “Турист”, персоналізована нашивка на рюкзак і розширений контент біля багаття. А саме там будуть атмосферні фонові діалоги, які додають глибини до атмосфери Зони.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Тим часом власники ігри на інших платформах зможуть оновити стандартну версію до Deluxe та Ultimate — без потреби наново купувати основну гру. Окремо GSC представила плани S.T.A.L.K.E.R. 2 на 2025 рік, серед яких оновлення рушія, прилади нічного бачення, нові місії та багато іншого.

Джерело: PlayStation.Store